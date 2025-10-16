我是廣告 請繼續往下閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，衛生福利部公設財團法人賑災基金會自9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」累計至14日止，已獲超過30萬筆愛心回應，募得超過11.9億元；衛服部今（16）日表示，捐款將專款專用於此次災害相關之援助、緊急醫療及復原重建項目，協助受災地區及民眾度過難關，而行政院長卓榮泰也請賑災基金會與相關單位合作妥善擬定，同時追蹤善款執行情形，確保各項措施得以落實，並強化資訊公開與透明機制。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額為5億元，期間1個月。行政院今舉行例行院會，衛福部指出，賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」配合行政院從速、從寬原則，辦理「法定賑助」、「生活支持」、「心理支持」、「社區支持」，賑助金額估計支出合計12.4億餘元。衛服部說，賑助原則為，專款專用（善款專用於0923馬太鞍溪堰塞湖災害之救助）、公開透明（定期公布收支明細，接受社會監督）、支持災民（視災民需求，與公務預算配合協助災民重建）、效率公平（依據需求層級與弱勢優先，兼顧即時性與公平性）。在執行進程上，衛服部指出，第一階段為緊急慰助及家園支持。災後除發放依賑災基金會重大天然災害災民賑助核給要點之法定賑助項目外，配合衛生福利部辦理家園清理及房屋修復暨家庭支持救助金方案，協助災民早日重建家園。第二階段為生活支持與關懷照護，衛服部提到，將比照「0403震災復原重建方案」提列居家生活與工作影響之經濟支持，放寬並提高弱勢家庭補助（如弱勢戶生活補助、身心障礙者輔具補助）。第三階段為社區復原及重建，衛服部指出，提供災民的生活支持（如傷亡者家屬生活補助）、心理支持（如災後心理重建、社工服務、長照個案關懷）及社區支持（如災民公共空間修繕復原重建、社區生活重建）。對此，卓榮泰表示，賑災基金在不到1個月內就募得將近12億善款，展現社會大眾關懷災區的愛心，要表達最高的感謝。他強調，為加速協助受災民眾恢復正常生活，請相關部會及賑災基金會加速辦理緊急慰助及家園支持等各項方案，於確認資料正確、程序完備後，儘速撥付給民眾。有關生活支持、關懷照護跟復原合作等專案，卓榮泰也請賑災基金會與相關單位合作妥善擬定，同時追蹤善款執行情形，確保各項措施得以落實，並強化資訊公開與透明機制，於官網專區定期公開募款情形及執行進度等相關資訊，以利各界監督及查詢。卓榮泰提到，有關風神颱風是否會正面來襲，以及是否會造成台灣各地，尤其是東部的影響，交通部氣象署要加強監控，隨時提供最新、正確的訊息。此外，行政院也說，感謝中央與地方政府團隊及國軍通力合作，緊急應變與搶救工作初步告一段落，中央災害應變前進指揮所轉型「馬太鞍溪堰塞湖災後中央復原重建專案協調會報」，復原重建不停歇。