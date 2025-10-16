任天堂的金雞母《寶可夢》最新遊戲《寶可夢傳說 Z-A》今（16）日全球同步開賣。台灣從今天開始到10月19日在台北101水舞廣場舉辦夜市祭。活動中可免費試玩《寶可夢傳說 Z-A》，還有投籃球、九宮格、乒乓球、套圈圈等經典夜市遊戲區，活動現場設有6公尺高巨型皮卡丘氣球，方便民眾打卡。
《寶可夢傳說 Z-A》是《寶可夢》系列的最新作品，Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 上全球同步發售。故事舞台是2013年發售的《寶可夢X/Y》中登場的「密阿雷市」。隨著都市再開發進行，人與寶可夢共存的「野生地帶」也被規劃完成。玩家將化身為前來旅行的主角，挑戰城市中接連發生的事件與故事。本作的戰鬥系統首度採用即時行動方式，作為本作關鍵要素的「超級進化」也將登場。故事中還會出現《寶可夢X/Y》中的人物，以及傳說的寶可夢「基格爾德」。
活動日期／時間
10/16（四）／15:00–21:00
10/17（五）／12:00–21:00
10/18（六）／12:00–21:00
10/19（日）／12:00–21:00
活動地點、費用
地點：台北101水舞廣場（捷運市政府站步行約5分鐘）
費用：免費入場，如遇擁擠情況部分體驗需排隊領取號碼牌
《寶可夢傳說 Z-A》夜市祭活動
遊戲試玩區：現場設置 Nintendo Switch 2 體驗區，讓民眾試玩最新作品《寶可夢傳說 Z-A》，可直接在現場購買《寶可夢傳說 Z-A》遊戲軟體。
經典夜市遊戲區：提供投籃球、九宮格、乒乓球、套圈圈與推杯子大挑戰等五款台灣夜市經典遊戲攤位，每完成一項挑戰，即可於闖關卡上獲得一枚印章；集滿三枚印章後，即可兌換《寶可夢傳說 Z-A》登場寶可夢貼紙
巨型皮卡丘：設置 20 隻寶可夢立牌 與 高達 6 公尺的巨型皮卡丘氣球，打造人氣拍照點。現場更有象徵夜市的燈籠裝飾，讓民眾能在滿滿夜市氛圍的空間裡與寶可夢合影。
拍照見面會：活動期間，會有跟《寶可夢傳說 Z-A》的主角穿著相同服裝的皮卡丘以及「臺北的皮卡丘」與民眾互動。
加好友送貼紙：活動期間只要加入官方LINE（@pokemon_tw）好友，即可獲得台灣插畫家亞拉特別繪製的快龍貼紙１張。已經加入好友的參加者，也能在此次活動中領取。
