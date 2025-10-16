我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一選戰即將開打，民進黨將徵召宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長，對此，一直有意爭取參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲說，如果自己出馬參選，他有信心凝聚藍白支持力量，迎戰民進黨，守住宜蘭，守護蘭陽。吳宗憲指出，民進黨已進入2026選舉模式，宜蘭縣是總統賴清德誓言要奪回的首個縣市，未來將是重兵部署、攻防激烈的戰場。民進黨提前一年多確定徵召林國漳，林國漳雖無行政及民代經驗，但具司法背景且法律涵養扎實，是一位令人敬重的律師。至於國民黨方面，吳宗憲認為不宜過度樂觀，因民進黨掌握龐大行政資源，勢必全力輔選。他強調，國民黨與民眾黨應加速協調，讓宜蘭的核心戰力及各鄉鎮長、議員早做準備，迎接艱困選戰。吳宗憲強調，國民黨內人才眾多，最終人選由黨中央決定，無論誰出馬，都必須肩負守住宜蘭的重責大任。他特別提到，在綠能產業可能影響蘭陽平原之際，藍營不能輸，宜蘭縣的選戰將成為藍白合作的重要試金石。