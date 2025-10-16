湖人預計詹皇在11月中旬左右重返賽場，最快將在10月30日接受重新評估。

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人明星前鋒「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因右側神經傷勢持續缺陣，復出時間可能還需數週。根據《NBA Today》節目上的資深記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，即將邁入41歲、迎接個人第23個NBA賽季的詹姆斯，上季為湖人出賽70場，場均出賽超過34分鐘，繳出24.4分、7.8籃板、8.2助攻與1抄截的全能數據。投籃命中率達51.3%，三分命中率37.6%，罰球命中率則為78.2%。這起坐骨神經痛的傷勢發生於今夏的休賽期訓練期間，直到湖人隊訓練營展開後才正式對外揭露。查拉尼亞表示，「湖人與雷霸龍正將11月中旬視為實際可行的回歸時間點，雖然月底會進行一次傷勢評估，但他預計在那之後還需要幾週時間恢復。」目前球隊與本人都採取謹慎態度，希望確保完全康復後再上場。雷霸龍缺陣期間，湖人將由上季季中剛加盟的超級球星唐西奇（Luka Doncic）擔綱核心。作為未來球隊新門面，唐西奇將與里夫斯（Austin Reaves）攜手，撐起球隊前段賽程的戰力。這段期間也被視為是對球隊戰力的重大考驗。如果湖人在沒有詹皇的情況下仍能穩定取得勝利，就能讓詹皇以最保守、安全的節奏完成復健，甚至為他日後的健康鋪路。反之，若球隊戰績崩盤，詹姆斯可能會被迫提前復出，冒著再次傷退的風險挽救球隊。