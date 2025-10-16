這位法國天才球員在新球季可能已經「再長高」，身高恐突破7呎7吋（約231公分），比他菜鳥年時官方登錄的7呎3吋（約221公分）更為誇張。

NBA聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）再度成為焦點。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）內部消息人士透露，曾效力於休士頓火箭隊（Houston Rockets）、身高7呎4吋（約224公分）的塞爾維亞中鋒波班．馬揚諾維奇（Boban Marjanovic），近日上ESPN節目時談到與文班亞馬的見面經驗，他驚訝直呼：「我官方身高7呎4吋，但看到他時，我是抬頭在看！紙上說他7呎3吋，但根本不可能，我絕對沒他高！」節目中另一位ESPN資深記者布萊恩．溫德霍斯特（Brian Windhorst）也補充指出：「文班亞馬在新秀年被標示為7呎3吋，但那根本是錯的。他實際上那時就有7呎5吋，如今可能逼近7呎7吋。」這番談話一出立刻引爆社群，網友驚呼：「如果連波班都覺得他高，那他可能要改寫『巨人』定義！」、「他灌籃時腳都還沒離地！」、「這才是下一個MVP！」網路上對文班亞馬的身高變化議論紛紛。文班亞馬稍早在美國脫口秀《Cold as Balls》中與凱文．哈特（Kevin Hart）對談時，親口談到自己家族的驚人身高基因。他透露，家中父母與兄弟姊妹「沒有一個低於6呎（約183公分）」。他的姊姊伊芙．文班亞馬（Eve Wembanyama）曾是法國女子職籃球員，甚至在他年幼時多次在一對一對決中擊敗他；而弟弟奧斯卡（Oscar Wembanyama）目前也正朝職業籃球之路邁進。從父母的身高優勢到後代的持續延伸，這個家族幾乎是「為籃球而生」。文班亞馬笑說：「我們家沒有人不愛籃球，也沒有人太矮去打籃球。」現年21歲的文班亞馬，在菜鳥賽季就以場均21.4分、10.6籃板、3.6阻攻橫掃票選，榮登年度新人王。如今若身高真如傳聞再長高，配合他原本就接近8呎（約244公分）的驚人臂展，恐怕將徹底改寫NBA美國職籃（National Basketball Association）的比賽空間與防守策略。外界戲稱：「文班亞馬不只是籃框守護者，更像籃框本身的延伸。」隨著身高話題再度發酵，馬刺新賽季的話題熱度，也跟著「越長越高」。