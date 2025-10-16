全球穩定幣（Stablecoin）市場規模突破2,700億美元（約新台幣8.2兆）！美國7月通過的《天才法案》（GENIUS Act），鞏固美國在全球金融和加密技術領域的主導地位，也掀起一場看不見煙硝的「數位貨幣戰爭」。台灣也加緊展開法治建構，金管會《虛擬資產服務法》正在行政院審查。「虛擬資產、穩定幣是什麼？和我有什麼關係？」台灣數位資產暨開放科技協會舉辦「數位資產論壇」，邀請金融、法律、產業專家與談台灣金融未來。
這場由台灣數位資產暨開放科技協會主辦的「數位資產論壇」，10月23日將在信義學堂登場。台灣數位資產暨開放科技協會秘書長廖正賢表示，本次論壇主題是「穩定幣數位資產的浪潮來襲，台灣是否準備好了」，為讓大眾更了解虛擬資產、穩定幣，論壇「面向所有大眾」，非相關領域都可報名，一起擁抱虛擬資產浪潮，提升台灣金融科技軟實力。
虛擬資產、穩定幣是什麼？一般人為什麼也要懂？
創投聞人、台灣數位資產暨開放科技協會發起人蔣光澤說明，簡單來說，「穩定幣」是一種鏈上的支付工具。廖正賢表示，大家現在提到數位資產，可能單單第一個想到的，就是虛擬貨幣，但其實虛擬貨幣只是虛擬資產的一環，並不是全部。
廖正賢說明，穩定幣也好或是虛擬貨幣也好，它可以當作是一個投資的標的，但它不光只是一個投資的標的，其實這是金融創新的第一步。她說，自己不是科技業，一開始講到科技創新、Web 3.0，「我自己的第一個想法也是，這個跟我有什麼關係？這個好像是科技業者才會用到的名詞，技術含量非常高 、距離我很遙遠」。
然而，這一步科技結合金融創新，它將要顛覆的是支付的形態，以及將來金融產業的整個面貌。廖正賢直言：「不管大家願意或者是不願意，這是不可避免的，每一個人都會面臨這一股浪潮的來襲。」端看你要等著接受洗禮還是選擇擁抱它。
為什麼要懂穩定幣、虛擬資產？廖正賢給出一個淺顯易懂又精妙的比喻，正是「我可以不知道怎麼樣造電腦，我可以不知道怎麼樣造晶片，但是我不能夠不知道如何操作電腦、使用電腦」。
該怎麼踏出了解的第一步？
廖正賢表示，協會創立的宗旨就是提供一個產業界、民間可以對話的平台，透過定期的舉辦論壇、講座，或者是教育活動形式，來加深大眾對於開放科技以及虛擬資產這兩大議題的認識以及瞭解。因此，協會10月23日舉辦的第一場「數位資產論壇」，正是聚焦在現在討論度最高的「穩定幣」議題，從金融、法律、全球觀點，帶大家深入淺出地了解穩定幣。
廖正賢說明，對個人來說可學到，如果想透過穩定幣增加投資標的的多樣性時，將會面臨什麼，釐清錯誤觀念與學習正確管道。而對產業人士，則能進一步了解，將來客戶、上下游廠商可能要用穩定幣支付貨款時該怎麼處理。她說：「透過對話、透過各界的腦力激盪，我們相信對於未來臺灣能夠發展方向，大家都會越來越清晰。」
未來，台灣數位資產暨開放科技協會也暫訂在12月舉辦第二場活動，將聚焦在「企業數位化經驗分享」，找知名服務、製造企業分享數位化過程中遇到的問題、困難、解決方式與目前進度，藉由前人的經驗，提供企業數位轉型的方向。
10/23台灣數位資產論壇有什麼內容？
廖正賢指出，本次論壇邀請到產學界專家，從法律層面，從務實層面，以及相關的法規制定的進程方面，展開深刻的對話，包括了台灣大哥大總經理林之晨「Web 3的發展與機會」為論壇揭開序幕；也請到台新新光金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇，講述從金融業的面向來看穩定幣發展，台灣是不是準備好發行穩定幣。
在法規及監理層面，將由台灣大學法律系副教授楊岳平來講解從金融監管、法規，應該怎麼樣看待以及面對；BCG合夥人暨董事總經理陳威震將分享台灣之外，世界各地對於穩定幣的白皮書的看法；也找來紐約金融創新家Anil Jaladi來講述，以金融創新創辦人角度，是怎麼樣看穩定幣對金融業，帶來實質上產生翻天覆地的影響；作家YouTuber黃文逸（腦哥）也將與會對談，精彩可期。
報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKr1ECvq5OqdeclzjXMTAN_PkrGZJBBRRFjD0tCPnm4om0ag/viewform
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
