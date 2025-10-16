繼火鍋、燒肉、餐酒館，馬辣集團表示，首度跨足鐵板燒，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，插旗台北捷運東門站永康商圈，主打日本A5和牛二吃壽喜燒＋麥卡倫焰燒牛排、野生大龍蝦三吃，搭配北海道鱈場蟹、南非活鮑魚、現刨法國松露，Omakase無菜單14道式1680元，《NOWNEWS》記者實測一週內訂位全滿。日本北海道排隊名店「旭川成吉思汗大黑屋」海外首店在台灣台北中山商圈。
馬辣「初海和牛鐵板燒」！14道式1680元
擁有眾多火鍋、燒肉品牌的馬辣集團，繼日料、餐酒館後再拓版圖，首度跨足鐵板燒，秉持「料理初心，源自大海」的精神，推出「初海和牛鐵板燒」。主打大量採用當季海洋新鮮食材，開吃Omakase無菜單料理。業者透露，前往台灣、日本、香港實地考察，歷經12個月籌備。
標榜吃得到西班牙鵝肝醬、現刨法國松露、德國魚子醬、北海道生食級干貝、野生大龍蝦、南非活鮑魚、北海道鱈場蟹、日本A5和牛等頂級食材，14道式1680元高CP值。
7款主餐選擇！推薦日本A5和牛二吃、龍蝦三吃
雖然是無菜單形式，但考量部分饕客有飲食禁忌，「初海和牛鐵板燒」貼心提供7款主餐選擇，在日本鹿兒島A5和牛、美國特選骨付牛小排、紐西蘭特上厚切牛舌、紐西蘭羊小排外，還有宜蘭櫻桃鴨胸、西班牙特級松阪豬＋台灣脆皮雞腿、日本宮城縣銀鮭可選。
馬辣集團推薦龍蝦三吃「龍蝦可頌佐明太子醬、日本琴酒焰燒野生大龍蝦、龍蝦蝦膏味增湯」、及日本A5和牛二吃「日本極上A5和牛壽喜燒、麥卡倫焰燒日本極上A5和牛牛排」。
《NOWNEWS》記者實測！一週訂位全滿
「初海和牛鐵板燒」全台首店插旗台北捷運東門站永康商圈，採全預約制、每餐20席，即日起可於官網訂位，10月17日正式開幕。《NOWNEWS》記者上網實測，一週內訂位已滿，截稿前最早僅有10月24日才有位子。
初海和牛鐵板燒 台北永康店 資訊
地址：台北市大安區永康街1號4樓
電話：02-23587180
時間 11:00-15:30、17:30-21:30
網路訂位點此進
北海道名店「旭川成吉思汗大黑屋」海外首店在台灣
2002年創業的日本北海道排隊名店「旭川成吉思汗大黑屋」（ASAHIKAWA JINGISUKAN DAIKOKUYA），主打澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（
Chilled），搭配炭火、 鑄鐵鍋與七輪的傳統烤法，佐以獨家研發的醬汁與香料，入口鮮嫩無羶味，大受歡迎。
2025年「旭川成吉思汗大黑屋」海外首店登陸台灣，確定進軍台北中山商圈，最快將於10月21日揭曉。敬請期待《NOWNEWS》第一手最新報導。
旭川成吉思汗大黑屋
地址：台北市中山區中山北路二段74號
2025年「旭川成吉思汗大黑屋」海外首店登陸台灣，確定進軍台北中山商圈，最快將於10月21日揭曉。敬請期待《NOWNEWS》第一手最新報導。
旭川成吉思汗大黑屋
地址：台北市中山區中山北路二段74號
