我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花花（左起）、曾莞婷、苗可麗、周曉涵亮麗出席《驚奇旅明星》開播記者會。（圖／東森綜合台提供）

曾莞婷遭罵妖豔賤貨！當場反擊花花：配合度最低

▲▼曾莞婷（上圖）及花花（下圖）互相嗆聲，足見彼此培養出極佳默契及感情。（圖／東森綜合台提供）

金鐘倒數2天！曾莞婷勢在必得：留好獎座的位置

藝人曾莞婷、苗可麗、花花及周曉涵推出全新實境節目《驚奇旅明星》，今（16）日開播記者會舉行，4人爭奇鬥豔亮麗現身，各個展現女明星架勢，台上受訪時，花花竟稱曾莞婷是「妖豔賤貨」，形容對方擁有出眾外型，實際卻最好相處，此話引來曾莞婷反擊，爆料花花是4人中最難相處的，「錄影的時候，不能曬、不能玩水，飛機也不坐，算難搞的！」足見彼此培養出極佳默契及感情。曾莞婷今一席純白修身禮服出場，傲人上圍及螞蟻腰全示人，噴發十足魅力，花花也輸人不輸陣，水藍色亮鑽禮服配上薄紗長裙，白皙香肩及逆天長腿一覽無遺，美艷程度令人屏息。而苗可麗的招牌秀髮配上極簡小洋裝，背後襄上超大粉色蝴蝶結，周曉涵則化身古典公主，女明星架勢滿點，現場眾多鎂光燈完全停不下來。台上爭奇鬥豔，下了台受訪，4人依舊火花四射，花花竟稱曾莞婷是「妖豔賤貨」，笑說是另類誇獎對方漂亮的方式，曾莞婷被問及是否介意？她坦言「完全不會啊，我很開心，因為有一定姿色才撐得起這封號！」不過隨即反擊花花，指控她錄外景時意見最多，「不能曬、不能玩水，飛機也不坐，算難搞的！」惹人發笑。接著，眾人分享節目各種趣事，花花表示，「我們每次都很期待出外景，因為我們都不知道行程，下一站也不知道在哪，跟著觀眾驚奇連連！」苗可麗從中成就解鎖，清晨4點起床化妝，只為了能看到日出美景，周曉涵則因時常外出，膚色變得稍許健康，節目本月19日起東森超視33頻道每周日晚間8點、中視周日晚間10點播出。值得一提的是，本月18日就是金鐘獎戲劇類頒獎典禮，以《影后》角逐「最佳女配角獎」的曾莞婷再度吐露心情，坦言內心很緊張，「老實說我以為我可以平常心看待，但還是滿care的！這種東西就是要百分百覺得自己會得，顯化就會發生！」笑說自己家中已經預留好金鐘獎座的擺放位置，勢在必得期待當天到來。