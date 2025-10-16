我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘迎紫（如圖）將擔任金鐘60頒獎人，獎項暫時保密。（圖／記者朱永強攝影）

▲潘迎紫（如圖）以電視劇《一代女皇》裡的武則天形象深植人心，睽違多時未曾在螢光幕前現身，狀態依舊風華絕代。（圖／記者朱永強攝影）

▲潘迎紫（如圖）近年虔心修行，為了金鐘60特別暫緩閉關行程，特別飛來台灣。（圖／記者朱永強攝影）

▲潘迎紫（如圖）表示，如果未來還要演戲，期許能挑戰反派角色，因過去不曾嘗試。（圖／記者朱永強攝影）

「一代女皇」潘迎紫今（16）日出席金鐘60記者會，76歲的她精氣神超好，身穿整套全白三宅一生，秀出重訓多時的超壯二頭肌驚豔全場，她預計在本屆金鐘獎擔任頒獎人，頒發哪個獎項暫不透露，為走紅毯已準備好「露哪裡都好看」的戰袍。潘迎紫表示，之所以參與金鐘60，主因是視金鐘獎為娘家，加上太想念台灣觀眾，她近期曾到台中閉關16天，期間禁語、禁食，瘦了不少；原本18日頒獎典禮當天還要再閉關，但她已和上師商量，決定延後閉關，專心參與金鐘盛會。潘迎紫的凍齡傳奇不只靠臉蛋，還有長年不間斷的運動，她表示，年齡只是一個符號，不代表狀態，而她堅持到健身房做運動已是生活習慣，舉凡重訓器材、啞鈴一項不漏，「我運動不是為了漂亮，而是為了健康，防止骨質疏鬆，我有很大的二頭肌、三頭肌。」現場媒體說想看她的二頭肌，潘迎紫笑說不是刻意要練得那麼大，但長久下來，身體自然就有了肌肉，「我不是為了要選健美小姐，跟健身房裡的『大隻佬』相比，我還是幼稚園等級。」潘迎紫表示，練出一身強健體魄，讓她可以保有年輕的心態與活力，在飲食上她強調要多吃蛋白質，她自己喜歡吃希臘優格，因有高蛋白質，「心情方面，我覺得人不管幾歲，都要保有赤子之心和樂觀心態，因為相由心生。」潘迎紫表示，今年5、6她在閉關修佛，期間遵守「禁食、禁水、禁語」的嚴格規定，體態更為輕盈，原本這個月行程也計畫繼續閉關，但為了參與金鐘獎，她決定暫緩修行。她將金鐘獎視為她的娘家，「娘家過60歲生日，我一定要回來，這是我給台灣粉絲的回饋。」對於即將登場的紅毯造型，潘迎紫透露戰袍已定裝多次，就在昨（15）日晚間才最終確認，她幽默表示，「我堅持要走星光大道，大概會露脖子，其他我保密，露哪裡都好看。」潘迎紫也分享了當年拍攝經典戲劇《一代女皇》的幕後花絮，她表示，有一幕是武則天要坐上龍椅，她必須讓自己看起來有份量，拍起來才好看，為此，她開始吃自己最愛的巧克力，有時吃到吐也要繼續吃，周邊的髮妝師也都跟著吃胖了，她還沒胖，後來好不容易胖到30吋腰，她請導演趕緊拍，她自認當時沒有「全胖」，僅「胖了一半」。因《一代女皇》太受歡迎，但礙於當時法規，電視劇集數有限制，沒法加演，導演靈機一動，改拍《一代公主》，並請潘迎紫在短時間內瘦身，以符合公主形象，潘迎紫表示，當時她也「瘦了一半」，也算是瘦回原樣。過去拍戲期間，身為演員，為了劇情需要，經常需要變胖或變瘦，潘迎紫找到最好的平衡方式，就是有規律的運動，以維持穩定狀態。她表示，過去在健身房都會和大家打招呼，沒想到遇到有男性對她示好，她表示如果沒有緣分拒絕別人，會讓別人難過，因此她現在都是面無表情地運動。潘迎紫說，現在她已經戒掉巧克力，並直言戒斷過程「好像戒毒一樣辛苦」，但現在巧克力放在面前已「無動於衷」，她表示，運動、飲食都是為了健康和更好的狀態，如果要再拍戲，她期待能挑戰反派角色，特別是「外表看起來是正派，但其實是反派」這樣的角色，是潘迎紫人生未曾挑戰過的角色設定。潘迎紫的代表作包括《一代女皇》、《神雕侠侣》、《浴火鳳凰》以及《一代皇后大玉兒》 等，她是80年代當紅巨星，尤其以《一代女皇》飾演武則天蔚為經典，近年她虔心修行，她透露，在演《一代女皇》以前就已皈依，後來忙於演戲，一直沒能好好修行，疫情間讓她有空檔重拾修行，她不定時閉關，隨機見不同的上師，回歸內心的平靜和自在。