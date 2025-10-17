我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於17日舉行，入圍名單已在日前公開，共有101件作品入圍，將角逐21個獎項。其中，LULU、阿達、美麗本人主持的《夜市王》入圍綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎、剪輯獎、美術設計獎及節目創新獎共5個獎項，有望成為當晚的大贏家。其中，LULU還以跟吳宗憲、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，雙料入圍綜藝節目主持人獎。而小S久違現身合體蔡康永、吳宗憲是否會出席，也都是一大看點。《NOWNEWS今日新聞》也將透過本文不斷更新，一同揭曉第60屆金鐘獎節目類獎項花落誰家。LULU（黃路梓茵）、阿達（昌璟翔）、美麗本人／《夜市王》小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）／《小姐不熙娣》吳宗憲、陳漢典、LULU（黃路梓茵）／《綜藝大熱門》阿KEN（林暐恆）、安心亞／《同學來了》徐乃麟、曾國城、張文綺（張鐙勻）、徐凱希（徐亦晴）、巫苡萱（巫雅慧）、籃籃（籃靖玟）／《天才衝衝衝》《一起聽團吧》《夜市王》《型男大主廚》《拜託ATM》《原子少年2 ATOM BOYZ ii》百八（陳瑋涵）、KID（林柏昇）、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑤雷艾美、瑞瑪席丹／《人生幹大事 上船了各位！》利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien（許念慈）、韓國女生Judy（金奎利KIM KYURI）／《廚師的迫降：客家廚房》胡宇威、李需瑜、楊奇煜、林莎、吱吱（郭芝吟）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年／《不在我的世界當勇者》敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）、朵拉Dora（謝雨芝）／《來吧！哪裡怕》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／《老少女奇遇記2》《人生幹大事 上船了各位！》《不在我的世界當勇者》《老少女奇遇記2》《來吧！哪裡怕》《廚師的迫降：客家廚房》《SCOOL》《老少女奇遇記2》《夜市王》《啊喔！最Kiang駐村小隊》《歡迎光臨我的牧場》丁光慈／《天才衝衝衝》可樂(吳佩諭)／《一起聽團吧》可樂(吳佩諭)／《原子少年2 ATOM BOYZ Ⅱ》吳佩諭／《SCOOL》鍾宜瑩／《超級夜總會》尹耀文、呂佳諭／《中東密探》宋承穎、齊文榆、林治文、廖鏡文、張晃維、王祥維、吳郁芬、卓煥鈞、陳鼎仁／《那些年，撐起職棒的他們》張祥昱、楊家明／《黑潮—流變中的台灣建築》湯育宇、陳翔科、陳韋翰／《一碗江湖》葉辰威、陳翔科／《Taiwan in Motion》小惡魔DVL(林柏綸)、李姿瑩、顏劭竹、曾斯含／《夜市王》宋承穎／《歡迎光臨我的牧場 —10歲女孩的豬場生活》林郁盛／《臺灣精神—桌球》楊蕙芬、陳昆暉、黃雅新／《人生幹大事 上船了各位！》劉芸芸／《Taiwan in Motion》大霈（李霈瑜）周厚安／《Wow! Taiwan》高志（松野高志）／《台灣好吃驚》詹慶齡／《名人書房》劉品言／《誰來演戲》戴曉君／《搖滾區第一排》《ila跟土地學做飯》《一碗江湖》《下半場練習生》《出力CEO》《誰來晚餐》李嘉元、彭皓昀／《吉日良辰客家封》林治文、廖鏡文、鍾岳明／《另一種注目—自由的人》林治文、鍾岳明、廖鏡文、王祥維、張晃維、齊文榆、胡清雅、宋承穎／《那些年，撐起職棒的他們》柯合倍、張皓然／《紀錄觀點 幻術少年》程紀皓／《一碗江湖》方念華／《看板人物》王鵬／《Taiwan on the Rocks S2》許琡婷／《無事 坐巴士陳明珠／《客家采風—山上優雅(II)》廖慶學／《新台灣大體驗》《文藝賦格》《那些年，撐起職棒的他們》《活力新故鄉》《極樂世界》《藝術很有事》《我的AI神隊友》《亞洲貓科大復興》《妖果小學—食藥安全大寶典》《族語e樂園一動畫平台》《碰碰紅綠豆》大兜（王嘉靖）／我們去公園玩江老師（江宇婷）／古典魔力客—音樂的時光之旅香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）／阿猴出任務張祖鈞／kakudan時光機陶晶瑩／虎姑婆和他的朋友《kakudan時光機》《小O事件簿》《少年願望事務所》《成仁高中偵探社》《青春發言人》《WAWA哇！》《我們去公園玩》《節氣 X 六感實驗室》《學學嘴學學鼻》《鹹魚小隊》《歡迎光臨我的牧場》David Kao、魏廣晧／《屋頂音樂派對》白心儀、周宗崑、謝白鈺、曾語辰／《亞洲貓科大復興》林仕杰、吳峟賢／《另一種注目—土星頻道》林耿農、林厚伸／《黑潮—流變中的台灣建築》陳渥鈞、江寶德、李承宗、何湘鈴／《節氣x六感實驗室 處暑》子麵（王子豪）、鄭宸宇、賴皮（賴德欽）、林建辰／《原子少年2 ATOM BOYZ II》熊育賢、莊芳田、葉為元、龍諾兒、陳郁淳／《碰碰紅綠豆》莊閔盛、楊證譯、呂淑櫻／《水果冰淇淋》陳韋中／《不在我的世界當勇者》謝乾乾、2dogg（蔡祥煌）、BB（王韋翔）、HYC90（陳顥元）、濕濕（尤意雅）／《夜市王》林楚軒／《原子少年2 ATOM BOYZ II》高銘濟、胡天麒、陳逸明／《初心登場 》張祥昱、楊家明／《黑潮—流變中的台灣建築 》楊明佃、陳家豪／《不在我的世界當勇者》董崇安／《Resound》