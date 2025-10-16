我是廣告 請繼續往下閱讀

在屏東熱身賽練球時不慎受傷的福爾摩沙夢想家鋒線新星馬建豪，因右腳踝撕裂傷缺席了上週對戰新北國王的開幕戰。今日受訪時他透露目前傷勢已恢復七至八成，預計將於主場週結束後、下一場10月29日的客場對戰高雄全家海神的比賽中復出。馬建豪表示，雖然手很癢，但還是選擇謹慎處理傷勢，確保完全康復，「我感覺目前狀態大概恢復七、八成了，但這週的開幕戰還是以安全考量為主，所以應該不會上場。」談到復出時程，馬建豪說明：「預計下週會先進行一些無對抗的跑動訓練，主場週結束後剛好有大約10天的空檔可以調整，所以下一場客場打海神應該就能出賽了。」此外，開幕戰在場下觀戰的馬建豪也分享了對球隊表現的觀察，「上一場大比分落敗，自己在場下真的很想上場幫忙、展現防守拼勁。」他坦言，球隊在防守端還有提升空間，「當對手防守強悍時，進攻不能只靠控球後衛，鋒線與內線也要能夠挺身而出，幫忙分擔壓力。」馬建豪進一步解釋：「像其他球隊的中鋒會在中場幫忙掩護，協助後衛帶過半場，這其實是我們之後可以加入的戰術。」針對目前與新洋將的磨合狀況，馬建豪表示球隊整體化學效應其實不錯，但近期兩位洋將都有小傷在身，導致上一場未能登場，「像在秋田公開賽等比賽中，其實我們配合得還不錯。」