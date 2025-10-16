我是廣告 請繼續往下閱讀

今年10月25日適逢台灣光復80週年，中國將舉辦台灣光復80週年大會。陸委會今（16）日表示，中共在10月25日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動陸委會今日例行記者會上，發言人梁文傑表示，今年是二次世界大戰結束80週年，80年前，中華民國軍民付出巨大犧牲擊敗侵略者；今年也是古寧頭戰役勝利76週年，1949年10月25日，我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍，全體台灣人民共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權，銘記這段歷史，反抗侵略者併吞，才是紀念這個日子的真正意義。陸委會指出，中共近年來一再虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，扭曲二戰歷史文件，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽政治框架，並企圖透過舉辦各類型活動，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的。陸委會表示，然而，鐵的事實是，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從未為中華人民共和國統治！而中共在10月25日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，與自由民主的憲政秩序。陸委會指出，賴清德總統近日國慶演說也表示，期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。國際社會亦共同呼籲中國，應遵守聯合國憲章禁止使用武力以維護國際和平。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難，被侵略的傷痛，應該汲取教訓，絕不能讓歷史悲劇重演。陸委會強調，中華民國台灣經過民主洗禮，已是完整實踐「國民主權」的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬也是客觀事實及台海現狀。台灣的未來，應在民主憲政體制下，由台灣全體人民共同決定。面對中共持續對台施壓脅迫，呼籲國人堅定信念，共同捍衛國家主權及守護得來不易的自由民主。