▲東海大學林姓女教師打扮成鬼修女上英文課，引起網友熱議。（圖／東海大學提供，2025.10.16）

東海大學一名教師昨天上課時打扮成鬼修女，妝容相當嚇人，網友直呼好可怕！會做惡夢！校方解釋，該名教師昨天中午要參加萬聖節活動，擔心準備不及，所以先化妝再進教室授課，課程中以英文向學生介紹萬聖節活動。林姓教師說，有學生要進教室時，一度懷疑是否走錯教室，下課後發現有學生拍照上網，覺得蠻有趣的。萬聖節將至，東海大學一名英文教師昨天上課時打扮成鬼修女，多位學生在Threads發文指出「我大東海果然最屌，老師上課扮鬼修女」、「有這樣的老師，你幾點上課？反正我是不敢上了」，網友直呼好可怕！也有網友說「這是老屍吧」、「上課應該不敢睡覺，可能做惡夢」。東海大學今（16）日表示，學校英語中心昨天中午舉辦萬聖節主題活動，大一英文課的林姓教師上午有課程安排、擔心中午活動來不及準備，於是在課前先完成萬聖節主題妝容，再前往授課，並在課堂向學生簡單萬聖節活動，邀請同學共襄盛舉，整體過程屬於校內英語中心的教育活動延伸，並未影響教學內容或課堂秩序。林姓英文老師表示，自己過去配合學校萬聖節活動，曾裝扮過小丑、聖誕夜驚魂中的莎莉，因昨天早上有2堂課，憂心中午來不及裝扮，才事先好化鬼妝，由於上課需跨越校區，她特別請家人接送，避免天熱妝花掉，或驚嚇到路上其他人。林師說，有學生要進教室時看到她，一度懷疑自己是否走錯教室，課堂上她還提醒學生記得參加活動。下課後發現有學生拍照上網，覺得滿有趣的，沒想到引發討論。