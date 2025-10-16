我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格今年以來不斷飆漲，受到全球地緣政治不穩影響，來到每盎司4200美元歷史新高，已有部分分析師喊出5000美元目標價。對此，摩根大通（J.P. Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）罕見表態，稱自己不是黃金買家，但持有黃金有一半的合理性，並預測金價可能輕鬆升至5000美元甚至1萬美元。根據彭博報導，戴蒙認為持有黃金有一定的道理，但對於經歷了歷史性上漲後黃金是否被高估了，戴蒙未表達同意或反對意見。戴蒙週二在華盛頓舉行的《財富》最具影響力女性大會上表示，自己不是黃金買家，持有黃金的成本是 4%。在這樣的環境下，黃金價格很容易飆升至 5000 美元甚至 10000 美元。這是在他人生中少有的幾次，他認為，在投資組合中持有一些黃金，至少具備一半合理性條件。彭博指出，兩年前，金價還低於2,000美元，但本世紀至今，金價漲幅已超過股市，反映出投資者在通膨擔憂和地緣政治動盪背景下對避險資產的需求，今年以來的漲幅已達58%。戴蒙坦言「資產價格有點高」，在他看來，這幾乎影響到了所有領域。高盛預計至明年底金價將再漲，把2026年底黃金目標價從4300美元調高至4900美元。法國興業銀行認為金價將不可避免地升至5000美元。美銀技術分析師西亞納（Paul Ciana）提到，黃金價格已連續7週上漲。自從1970年以來，這種情況只發生過18次。