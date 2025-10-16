我是廣告 請繼續往下閱讀

台中清水一名75歲的楊姓老翁，要到花蓮光復鄉救災，6日搭乘火車後，中途在宜蘭蘇澳火車站下車後失聯，調出監視器發現楊翁卻是在「蘇澳火車站」下車，徒步走入舊蘇花公路台9丁線後便失去蹤影，家屬透過在地臉書社團發文尋人，也已向警方報案求助，目前蘇澳警方仍持續擴大協尋中。家屬發文表示，確定失蹤者楊爸爸要到花蓮救災，6日晚上20:30從蘇澳火車站出站後沒有音訊，而失蹤地點在蘇澳端往東澳的舊蘇花、台9丁線，時間預估為中秋節6日當晚7點40分到隔天中午12點，之後搭乘便車被好心人載走，若有在這段期間步行經過這個路段，看到當天穿著淺粉紅上衣加灰黑短褲的75歲阿伯，麻煩聯繫家屬。家屬也提供老翁的特徵為身高約155公分、略駝背，是名視障者有白內障，腳部靜脈曲張明顯，慣用台語有海口腔，左手戴銀色金屬手錶。蘇澳警分局表示，由於舊蘇花公路沿線監視器稀少，警方已請公路局協助清查影像，並呼籲用路人若有發現楊翁行蹤，可提供行車紀錄器畫面協助調查。