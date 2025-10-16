我是廣告 請繼續往下閱讀

今年50歲的惠惠（化名），頂著一頭俐落短髮，臉上始終掛著笑容，很難想像，她曾在兩年間，接連挺過乳癌與腦轉移打擊。然而，病魔沒擋住惠惠腳步，她踏上環遊世界旅程，選擇用旅遊與愛來陪伴自己。惠惠於110年12月確診第3期HER2乳癌。面對治療副作用，她主動剃光頭髮，透過醫院的假髮服務維持自信。即使癌細胞在 112 年轉移至腦部，她也沒有被擊，反而展開一場又一場的旅行，與好友相聚、運動揮桿，活出精彩。惠惠感謝台中慈濟林金瑤主任的專業團隊，也強調：「生病後，更要愛自己，保持飲食均衡、照顧身心，用最好的心態走完一生。」她與丈夫甚至約定了專屬「愛的密語」，未來若走到安寧階段，只需一個暗號，便能彼此傳遞「我愛你」心意。癌症希望基金會於近日舉行「乳癌治療全方面指南」學習營，邀請癌友惠惠現身分享抗癌心聲，另邀請台中慈濟乳房醫學中心主任林金瑤、台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強、中國附醫乳房外科主治醫師廖庭儀座談，介紹乳癌治療新趨勢並解答癌友疑問。廖庭儀醫師指出，乳癌逐漸被視為「慢性病」，是指患者透過長期穩定治療，有機會像糖尿病、高血壓一樣與疾病共存。隨著醫學的進步，過去HER2只有分為陽性或陰性，現在有了「HER2弱陽性」的新分類，這類患者過去治療選擇有限，健保近幾年也持續與國際接軌，給付新藥、提供更多治療選項，期望病友爭取更長的存活期與更好的生活品質。洪志強主任強調：「當妳該做的都做了，就要相信自己已經盡力了，保持愉悅的心情同樣重要。」林金瑤主任提醒，完成標準治療、並依身體狀況與副作用耐受性調整療程，才是長期穩定的關鍵。廖庭儀醫師補充，最重要的是遵循醫囑、和醫療團隊的充分溝通。對於「好好生活」，每個人定義都不同，在講座上，有病友好奇治療期間能否小酌怡情，洪志強主任說，從醫師的角度來看，治療最終目的是幫助回歸生活，在維持心理健康的前提下，偶爾小酌可以接受，關鍵在避免過量或酗酒。病友也關心，若已接受超過 10 年的治療且病情穩定，是否能考慮停藥? 林金瑤主任指出，臨床上，用藥上限大約為 10 年，但仍需依個別病況與身體狀況評估，應在預防復發與生活品質之間取得平衡。癌症希望基金會除舉辦教育講座，也長期提供多元照護與支持服務，包括照護諮詢、心理諮詢、康復用品協助（假髮租借、頭巾贈送、義乳胸衣諮詢）、癌症教育出版品發行，乳癌攻略以及病友會、支持團體、親子營與資源補助等。期盼透過多面向的陪伴，協助癌友減輕罹癌壓力，重拾信心，勇敢邁向健康與希望的人生。