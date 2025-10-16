我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣長徐榛蔚，日前在臉書發文，表示水電修繕工作告一段落，志工群組10月14日解散，後續有清理、修繕需求，費用需自理，並貼出門窗修繕、化糞池、水肥車業者的姓名、電話，網友留言「叫志工解散，結果後面要維修需自費」、「憑什麼解散水電志工群」、「叫自己廠商圖利來這套」，對此花蓮縣行研處長陳建村相當激動，表示如果公布資訊就是圖利，「麻煩第一個移送我。」中央前進協調所今天說明防颱作為，陳建村被問及此事，氣憤回應「請大家不要再用這樣的罪名，冠在花蓮縣政府，所有第一線的公務人員的頭上，對我們非常非常不公平，縣府公布門窗、水電修繕與化糞池業者名單被質疑圖利民間廠商，縣府僅是媒合，提供合法立案業者的電話資料，讓有需求的受災戶可以自行詢價，若報價不接受可以自己找，請問誰圖利誰了？」總協調官季連成幫忙講話，表示「陳處長講得非常對，希望第一線公務人員做防災工作時，得到所有民眾、媒體記者支持，公務人員就會比較有信心。」會後花蓮縣府澄清，民間自發性組成水電志工群組，投入災區協助救災，並非縣府主導，最多時群組規模達到千人，服務與耗材都由水電志工提供，且只做一水一燈一電盤的緊急與基本必要修繕，後續團隊內部評估救災告一段落而解散，發起人仍接到不少詢問電話，為避免資訊落差，縣府才透過多個網路平台轉知解散訊息。