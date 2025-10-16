我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣創新技術博覽會今（16）日展開，其中未來科技館開幕首日，以「智慧機器人論壇：臺灣未來的關鍵賽道」為題邀請各國專家分享。國科會主委吳誠文表示，政府今年啟動智慧機器人推動方案，不是只是產業需求，更是要讓機器人回應社會需求，如應用在車禍、災難救助等。論壇探討探討人形機器人、AI感知與控制模擬技術，以及智慧機器人在醫療、工業與生活場域的創新應用。吳誠文說，智慧機器人是台灣未來競爭力的關鍵，台灣在半導體與AI硬體製造領域已具全球領先地位，加上精密機械產業的紮實基礎，為發展奠定良好的根基。行政院今年已核定「智慧機器人產業推動方案，要跨部會一起推動「服務型」機器人。吳誠文表示，從經濟部、數位部、衛福部、農業部與教育部等將一起推動，回應社會中醫療照護、餐飲旅宿、物流巡檢、交通運輸、農林漁牧等需求，更包含車禍、災害預防等成為解決人力不足、甚至完成「人力難以完成任務」的重要夥伴。論壇首日聚焦國際機器人發展策略與技術前沿。德國卡爾斯魯厄理工學院（KIT）與德國機器人研究院（RIG）教授Tamim Asfour 分享其H²T團隊開發的ARMAR系列人形機器人，從工業維修逐步延伸至生活照護，展現人機協作的落地應用；日本早稻田大學專家 Atsuo Takanishi 聚焦雙足步態與動態控制技術，分享其在人機互動與醫療輔助領域的跨域成果。現任NVIDIA首席研究科學家 Stan Birchfield 則解析電腦視覺與即時感知技術如何結合AI與高效能運算，為人形機器人安全自主運作奠基；史丹佛大學教授 C. Karen Liu 介紹先進的模擬與控制演算法，讓機器人能逼真模擬人類動作、提升環境適應力，加速醫療與日常應用落地。論壇壓軸由台大教授傅立成主持「以AI驅動機器人創新：全球發展趨勢與臺灣的戰略角色」座談，強調智慧機器人不僅是國際科技競賽的關鍵領域，更是台灣產業升級的重要契機。傅立成指出，台灣應善用半導體、資通訊與系統整合的優勢，結合國際合作，推動智慧機器人在製造、醫療與教育場域的創新應用。今年未來科技館以「AI跨域應用 × 創新突破」為主軸，集結163位學研專家、220件前瞻技術成果，設有六大主題展區——AI應用與產學合作、智慧機器人、量子科技、運動科技、晶創台灣方案與未來科技獎。次日將登場「運動數據創新與跨域融合論壇」與科普微電影《遊戲開始》特映座談；第三天則有「AI未來式」創新應用技術發表會，以及「IC Taiwan Grand Challenge Unveil」獲獎團隊成果展示。