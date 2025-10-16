我是廣告 請繼續往下閱讀

李成鋼是失控戰狼？中國商務部反駁

美中稀土爭端未解，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）之前說現在情況取決於中國下一步行動，「是他們選擇了進行這種重大的升級」。對此，中國商務部發言人何咏前今（16）日在例行記者會上反擊表示，美方在中美馬德里會談後，「短短20餘天，密集出台20項對華打壓措施」，對中方利益造成嚴重損害，消極影響極為惡劣，強調美方應「立即糾正錯誤做法」。何咏前在記者會上被問到葛里爾說能否避免美國對中國產品實施100%的新關稅取決於中國時，回覆表示美方不顧「中方反覆勸阻」，在中美馬德里經貿會談後，「短短20餘天，美方密集出台20項對華打壓措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。特別是9月底，美方推出了出口管制實體清單穿透性規則，事實上將數千家中國企業延伸列入『實體清單』；同時，不顧中方磋商誠意，執意於10月14日落地對華造船『301』調查港口費措施，對中方利益造成嚴重損害，消極影響極為惡劣」。何咏前說，中方對美方一系列做法強烈不滿，堅決反對。希望美方珍惜經貿會談成果，立即糾正錯誤做法，中方願與美方在相互尊重基礎上，透過平等對話的方式妥善解決各自關切。何咏前進一步補充，在稀土管制等新措施推出前，「已透過雙邊出口管制對話機制向包括美國在內的各相關國家和地區進行了通報，澄清政策目標，減少誤解誤判，部分國家和地區表示理解，願意並正在與中方積極開展溝通協作」。對於中美近期是否會舉行新一輪經貿會談，何咏前表示對於相互尊重基礎上的平等磋商一直都持開放態度。被問到美國財政部長貝森特點名中國商務部副部長「態度挑釁、言行失控、不請自來」時，何咏前表示美方有關言論「嚴重扭曲事實」，稱李成鋼於8月27～29日赴美國與美方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經貿關係、落實中美經貿會談共識等問題進行交流溝通，並就美對中國造船等行業301調查限制措施等向美方提出交涉。何咏前說中方主動與美方就301調查限制措施進行磋商溝通，秉持建設性姿態，並提出相關合作建議。但美方態度消極，執意實施限制措施，中方不得不採取反制措施。希望美方能夠體認到自身錯誤行為，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。