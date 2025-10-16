我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬太鞍溪整備應變工作，如今在日夜趕工於10月5日完成臨時堤防，前方再加以鼎塊、大型太空包組成三層保護。（圖／水利署提供）

馬太鞍溪堰塞湖在9月23日潰堤，造成光復鄉捲入滾滾泥流當中。面對即將來襲的颱風風神，水利署長林元鵬召開防汛整備視訊會議，盤點馬太鞍溪整備應變工作，如今在日夜趕工於10月5日完成臨時堤防，前方再加以鼎塊、大型太空包組成三層保護，堤坡表面增加鋼網與噴凝土抗沖刷處理，具基本保護功能。依氣象情資顯示，未來東北季風配合風神颱風外圍環流影響，19日至22日大台北、宜花東及恆春半島皆有豪雨機率或大豪雨等級以上降雨機率，而花蓮縣光復鄉亦有相當之雨量，目前各模式預報雖有分歧，路徑尚未明確，但水利署應以最壞的打算、做好各項防汛整備，以確保花蓮災區民眾生命財產安全。花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後，水利署傾全署之力，投入馬太鞍溪救災復建，日夜趕工於10月5日完成臨時堤防，具基本保護功能。面臨下周可能的降雨，林元鵬把握時間逐一盤點第九河川分署各項工作辦理情形，除要求於臨時土堤上再堆疊一層太空包，以增強防護功能外，同時指示多項工作，包括加強緊急疏濬工程及河道整理，擴挖主深槽並連貫上下游通水路，避免水流直衝兩岸堤防等。他耳提面命，請第九河川分署研擬具體疏散撤離計畫，提供施工人員知悉，如果颱風發展路徑明確或預估雨量即將增加，應適時疏散施工人員及機具，以確保人員、機具安全，讓災區早日復原。