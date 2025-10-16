我是廣告 請繼續往下閱讀

信用卡現金回饋當道，但市場也悄悄在改變，各大發卡行積極建立自己的點數生態圈，有的自己發卡，有的則選擇以聯名卡方式，中信銀行就搶下統一集團聯名卡發行權，藉以擴大不同點數生態圈。如今，富邦集團也將加入，台北富邦銀行總經理郭倍廷今（16）日透露，內部正在規畫也要發行富邦集團卡，並提供點數回饋，最快明年第4季或後年初推出。北富銀今日攜手富邦悍將棒球隊與台北富邦勇士籃球隊，推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「悍將勇士聯名卡」主打「觀賽購票、週邊商品、運動生活」3大權益，首年發卡目標為30萬張，5年內目標突破100萬張，成為北富銀第4張百萬信用卡。目前北富銀已擁有3張百萬神卡，富邦Costco聯名卡發卡突破260萬張，穩居量販通路聯名卡之冠；富邦J卡以200萬發卡量成為日韓泰旅遊神卡；富邦momo聯名卡發卡也突破110萬張，居電商聯名卡榜首。不過，統一集團陸續終止與各家銀行發行的聯名卡，集中資源與中信銀行合作發行統一集團聯名卡，涵蓋家樂福、統一超商等各通路，一推出就喊出目標百萬張，也震撼國內信用卡市場。由於富邦集團旗下除有富邦金控包含富邦人壽、富邦產險、台北富邦銀行、富邦投信、富邦證券之外，還有台灣大哥大、台灣固網、凱擘、富邦育樂、momo購物、momo親子台等，橫跨金融、通訊、營建、運動、購物電商、媒體、有線電視、旅館等，也有籃球隊及棒球隊紛絲，也是國內最大集團。對於北富銀是否也會推出富邦集團卡？郭倍廷指出，未來銀行卡跟聯名卡並重，除續發聯名卡之外，也希望集合所有集團生態圈於一卡，以點數來連結整體生活金融，目前已在規畫，預計最快明年第4季或後年初推出，尤其目前北富銀有900萬客戶，加上電信子公司台灣大哥大、網路電商momo購物網等集團子公司生態圈，至少有1200萬至1300萬客戶，屆時使用這張卡就能累積「富邦點（暫訂）」擴大生態系，以發揮點數經濟的效力。談到對明年信用卡市場展望，郭倍廷認為，大家競爭火熱，要發一張全新的卡不太可能，明年發卡重點在成為民眾想要拿出來使用的第一張卡，不一味追求發卡量，每發一張放邊際效應低、成本高，因此未來2、3年要追求有意義的消費轉為財管或是貸款、房信貸的客人。