網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻行經嘉義市區，遭人持槍近距離連開12槍，所幸無人受傷。嘉義地檢署今天偵查終結，槍手謝男及幕後疑似主使陳男仍在逃、遭通緝；事後協助接應、藏匿謝男的林男與張男依幫助殺人未遂及藏匿人犯等罪嫌起訴。檢方查明，主嫌槍手謝姓男子（目前遭通緝）與陳姓男子合謀持非法手槍，於當晚8時許騎機車尾隨吳泓逸駕駛的租賃轎車，行經嘉義市博愛路某路段等紅燈時，謝男持槍朝車輛右後門連續射擊12發，隨即逃逸。事後，謝男在嘉義市文路棄置機車與安全帽，並搭乘計程車前往高雄，最終由林男駕車接應，協助藏匿。林男為滅證拔除汽車行車紀錄器，並提供手機及3萬元現金供謝男逃亡。檢方調查，林男翌日（7月16日）再駕車載謝男北上台南白河區，由住台南市的36歲張男接應，並將謝男送往陳男位於白河的住所藏匿。謝男最後行蹤出現在7月17日台南市新營區後失聯。警方陸續在7月中、下旬逮捕林男與張男，兩人均被檢方起訴。另查出疑似幕後主使陳男已於7月2日從松山機場出境，並於7月16、17日分別以通訊指示張男接應、藏匿謝男。嘉檢已通緝謝男與陳男。檢察官依刑法及槍砲彈藥刀械管制條例等規定，向嘉義地方法院提起公訴，並聲請沒收涉案用於聯繫的手機。目前謝男及幕後主使陳男仍在逃，全案後續將由法院審理。