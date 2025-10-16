我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐榛蔚被爆「已離開指揮中心」！換代理秘書長饒忠指揮（圖／花蓮縣政府）

花蓮光復鄉重大災情，復原工作持續進行，縣長徐榛蔚日前才在臉書發文，表示水電修繕工作告一段落，志工群組10月14日解散，這回被民團揭露，徐榛蔚上週就離開光復回到縣府了，這幾天待在指揮中心的是代理秘書長饒忠。台灣青年世代共好協會理事長張育萌爆料「有些事不能不說，其實，徐榛蔚老早就已經不在指揮中心了。她早在上週就離開光復回到縣府了，徐榛蔚走之前把位在光復的前進指揮所，交給代理秘書長饒忠指揮。」張育萌透露「饒忠是誰？饒忠五年前當花蓮縣府的代理環保局長，後來縣府人事大風吹，他環保局長繼續當，同時又代理教育處長。全台灣哪個縣市，可以有人同時管環保又管教育？2022年，饒忠卸任代理教育處長後，被指定代理秘書長至今。他先當環保局長兼代理秘書長，環保局長卸任後，他現在還是代理秘書長，但同時再兼任地政處處長。整個花蓮是沒人了是不是？要不要乾脆，整個縣府直接送給饒忠？」張育萌表示「現在，民政處長退群、縣長回縣府，救災救到一半不想玩了，花蓮縣府根本是一夕回到災難發生前的混亂。堰塞湖溢流潰壩前夕9月20日，內政部聯繫徐榛蔚，沒收到得到任何回應。隔天，徐榛蔚說工作會議都請副縣長來聯繫，從此以後，內政部要找人要嘛找饒忠，要嘛找副縣長，就是聯絡不到人在韓國的徐榛蔚中央為了討論撤離的事，前前後後聯繫饒忠或副縣長4次。」張育萌怒斥「出國中的縣長，成了聯絡不到的最高指揮官？這已經不是災難現場，花蓮縣府把自己搞成災難本身。」