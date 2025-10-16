我是廣告 請繼續往下閱讀

知名運動科技品牌Garmin 於今（16）日在台北舉辦的「Pro Technology Day」成為焦點。Garmin 近年積極發展以「精準訓練」為核心的技術生態。從跑步、自行車到登山、潛水，裝置不只是計步或量心跳的工具，而成為訓練過程的一部分。例如 fēnix 系列強調戶外耐用與通訊安全，Forerunner 聚焦運動表現分析，Venu 系列則延伸至生活健康監測。不同領域的產品，反映出運動科技從「配件」走向「夥伴」的轉變。這場活動也凸顯另一個現象，運動不再只屬於菁英選手。隨著科技普及，越來越多一般運動者透過手錶與App紀錄日常訓練，嘗試用數據理解自己的體能變化。無論是路跑社團、登山玩家或高爾夫球友，科技都成了他們共享經驗的語言。數據帶來的便利也讓人重新思考運動的本質。當所有指標都被量化，是否也可能讓人忽略了身體的感覺？在活動現場，多位運動教練分享使用經驗時都提到：「數據能幫助你更了解自己，但不能替你訓練。」這句話，或許正是數位時代運動的核心提醒。值得注意的是，Garmin 也在安全技術上進行延伸。像 inReach 通訊與全球緊急回應網絡，讓偏遠地區運動不再等於孤立無援。綜觀整場發表會，也揭開運動科技的趨勢：訓練、健康與安全之間的界線正在消融。 從每日監測睡眠與恢復，到極限運動的緊急救援，科技逐步滲入運動者的生活每個瞬間。對於運動愛好者而言，科技的進步讓訓練更有效率、也更安全；但真正的挑戰，或許是如何在數據之外，仍保留那份對運動的感覺與熱情。