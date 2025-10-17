我是廣告 請繼續往下閱讀

10月17日體壇中知名的壽星，目前效力美國職棒大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士的內野手金河成今天將迎來他30歲的生日，從2014年進入韓國職棒的他，憑藉出色的攻守表現迅速成為聯盟代表性游擊手，曾在2018至2020年連續3年獲頒韓職金手套獎，他也在2020年季後挑戰大聯盟，一度成為聖地牙哥教士倚重的游擊手。2014年進入韓國職棒的金河成，在隔年因為隊上的主力游擊手姜正浩轉戰大聯盟，因此獲得大量的出賽機會，總計該年出賽了140場比賽，擊出148支安打，打擊率2成90，並以出色的守備無縫接軌姜正浩離隊後的主力游擊手位置。金河成憑藉出色的攻守表現迅速成為聯盟代表性游擊手，並在2018至2020年連續3年獲頒韓職金手套獎。金河成於2020年韓國職棒季後挑戰大聯盟，12月底與聖地牙哥教士簽下4年2800萬美元合約，並在2021年正式登上大聯盟舞台。他在菜鳥球季展現穩定守備與多樣性，在隔年趁塔提斯（Fernando Tatís Jr.）禁賽期間頂替游擊位置，全季出賽150場，繳出.251打擊率、11轟與59打點，逐漸站穩大聯盟腳步。2023年是金河成的代表作。他出賽152場，交出.260／.351／.398的打擊三圍，敲出17發全壘打並貢獻38次盜壘，攻守俱佳的表現讓他成為首位獲得美國職棒金手套獎的韓國球員，榮獲國聯「最佳工具人」殊榮。不過，2024年他受到肩傷困擾，僅出賽121場，打擊率降至2成33，但仍有11轟、47打點與22次盜壘。季末接受手術後，他在休賽季聘請名經紀人波拉斯（Scott Boras）代理，並拒絕教士合約選項成為自由球員。2025年2月，金河成以2年2900萬美元合約加盟坦帕灣光芒，但開季因肩傷復健被放入60天傷兵名單，直到7月初他才終於完成復出，在光芒迎來首秀，但隨後又因背部不適於8月底進入讓渡名單。9月1日，亞特蘭大勇士透過讓渡名單將他網羅入隊，立即安排擔任先發游擊手。儘管本季屢受傷勢干擾，勇士仍看重金河成在內野的防守靈活性與經驗。