10月16日體壇中知名的壽星，目前效力美國職棒大聯盟（Major League Baseball）費城費城人的外野手、一壘手哈波（Bryce Harper）今天將迎來他33歲的生日，從2010年以狀元之姿進入美國職棒，哈波迅速成為聯盟強打之一，更是以19歲的年紀就登上大聯盟並榮獲新人王，將步入巔峰後期的他目前仍在費城人尋求生涯首冠。哈波於1992年10月16日出生於內華達州拉斯維加斯，被譽為美國職棒近代最具天賦的球員之一。年少成名的他，從高中便展現過人潛力。2009年，尚在高二的哈波選擇提前取得同等學歷資格（GED），進入南內華達學院就讀，並於大學聯賽SWAC中打出驚人表現：出賽66場擊出31支全壘打、98分打點，打擊率高達4成43，刷新聯盟紀錄，同年更榮獲美國業餘棒球最高榮譽「金釘鞋獎」（Golden Spikes Award），被譽為「棒球界的神童」。2010年選秀，哈波以狀元之姿被華盛頓國民選中，簽下5年990萬美元合約，正式踏上職業之路。國民為加速他登上大聯盟，讓原本擔任捕手的他改練外野。2012年4月，年僅19歲的哈波首度升上大聯盟，首安出現在對道奇的比賽中，同年季末榮獲國聯新人王。2015年，他迎來生涯巔峰，以攻擊指數1.109領先全聯盟，22歲便奪下國聯最有價值球員（MVP），成為史上最年輕之一的MVP得主。2019年哈波決定與費城人簽下13年、價值3.3億美元的大聯盟歷史上最大合約，雖然加盟記者會上脫口而出的「我們要把冠軍帶回華盛頓」一度成為笑柄，但命運仍開了個玩笑，他離開後的國民就在當年奪下隊史首冠。然而即便哈波仍未獲得冠軍，但他反而也在費城證明自身價值。2021年，他以穩定火力與領袖氣勢，再度拿下國聯MVP，率領費城人重返強隊之列。不過這幾個賽季費城人都無法再走得更遠，是否能在巔峰末期有機會衝擊冠軍，也成為關注的焦點。