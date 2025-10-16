我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市代理市長邱臣遠，兩年前遭前民眾黨立委女助理指控，擔任立委期間涉嫌對她性騷。16日晚間邱臣遠發聲明，已跟當事人達成和解，女助理也澄清說當時指控是誤會。2023年期間，巫姓女助理臉書發文，指控邱臣遠性騷，邱臣遠否認並提告求償新台幣60萬元。台北地院今年3月26日認定邱臣遠未能證明巫女的言論不實，請求無理由，判決敗訴，邱臣遠不服提出上訴。晚間女助理臉書發文「聲明啟事：本人巫馥彤於民國112年6月17日及112年6月19日，在個人臉書刊載有關對於邱臣遠先生之指控，造成邱臣遠先生名譽受損，經雙方溝通後，同意上開指控內容實屬誤會，並於114年10月14日達成和解，由本人於114年10月17日前刪除上開臉書貼文，並在本人臉書網頁連續刊載本聲明啟事至116年12月31日止，以回復邱臣遠先生名譽。」邱臣遠也轉發並表示「名譽對每個人而言都極為重要。對我來說，家庭與清白的名譽，更是人生中最珍視的事。這兩年來，因遭受不實的性騷擾指控，我與家人承受了極大的壓力與誤解。面對政治攻擊及輿論風波，我選擇相信司法、相信真相。」特別強調「面對傷害，我選擇原諒，因為我相信理性與寬容，能化解傷痛，也能讓社會更加團結。對我而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。」