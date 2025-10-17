我是廣告 請繼續往下閱讀

有「最帥王子」之稱的汶萊王子阿都瑪丁（Prince Abdul Mateen）和王妃阿妮莎．羅絲娜（Princess Anisha Rosnah）傳出喜訊，兩人即將迎來第一個寶寶，消息曝光後立刻引起粉絲熱烈祝賀。根據《新加坡亞洲新聞台》（CNA）報導，這對去年才舉辦盛大婚禮的王室夫妻，在Instagram上共同宣布懷孕消息。貼文中，兩人身穿白色套裝合照，王妃的孕肚明顯可見，畫面溫馨浪漫。王子也在貼文寫下：「從此，我們將成為三人世界。」這則喜訊迅速登上東南亞社群平台熱搜，許多網友與名人紛紛留言祝福，其中包括同樣來自馬來西亞的好萊塢男星Henry Golding，他在留言區寫道：「恭喜你們兩位！」現年34歲的阿都瑪丁王子，是汶萊蘇丹哈山納．波基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）的第十個孩子，因外型俊朗、熱愛運動又具軍人背景，長年被媒體封為「亞洲最搶手的黃金單身漢」。阿都瑪丁不僅出身顯赫，還能文能武，曾代表汶萊參加2017年與2019年的東南亞運動會馬球項目，並兩度協助國家隊奪下銅牌。他的婚禮於去年在汶萊舉行，被視為該國最盛大的王室慶典之一。隨著即將升格為人父，這位「最帥王子」的人生即將展開全新篇章，也讓外界更加關注這對王室新人未來的家庭生活。