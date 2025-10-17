我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷爸爸發文坦承自己的病情還有治療狀況。（圖／翻攝自小紅書＠養老者）

▲郭碧婷爸爸2天前才上傳了自己的自拍照，證實他沒有病危住院。（圖／小紅書＠養老者）

▲郭爸爸（右2）之前也曾陪郭碧婷（左3）和向家人討論婚事，外型帥氣沉穩。（圖／微博@FashionDD）

女星郭碧婷的爸爸近日傳出病危，因為郭碧婷的婆婆向太（陳嵐）稱他時日無多。對此，郭爸爸14日在小紅書上發文解釋，自己確實有心臟衰竭的問題，還開玩笑叫大家「有空來拈個香」。昨（16）日郭爸爸再度發文，坦承自己罹患「小細胞肺癌」，自嘲是抽菸50年的後果，他坦言自己本不想讓外界知道他罹癌，無奈謠言瘋傳，他只能跳出來自清。郭爸爸昨日在自己的小紅書上發文，坦承罹患了小細胞肺癌，「」。不過郭爸爸說自己很積極在治療，心情也很放鬆，「現在醫學發達，我現在身體都在恢復中，所以相信再活個幾年沒問題的」。郭爸爸也坦言，「本來不想讓人知道我有癌」，但由於網路上關於他病危的謠言傳得太誇張了，他這才決定跳出來澄清。郭爸爸也在留言區分享了自己的癌症治療，「」。其實郭爸爸14日時，才在小紅書上傳一張臉色紅潤的自拍照，當時他發文：「都被傳病危了，請大家有空來吊唁、拈個香」，他說自己會發聲，是因為被許多「營銷號」亂傳謠言，與向太的說法無關，「」。據悉，郭碧婷的爸爸目前約80歲，確實很需要陪伴照顧，也難怪郭碧婷嫁去香港後，也經常往返台北。