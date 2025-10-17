女星郭碧婷的爸爸近日傳出病危，因為郭碧婷的婆婆向太（陳嵐）稱他時日無多。對此，郭爸爸14日在小紅書上發文解釋，自己確實有心臟衰竭的問題，還開玩笑叫大家「有空來拈個香」。昨（16）日郭爸爸再度發文，坦承自己罹患「小細胞肺癌」，自嘲是抽菸50年的後果，他坦言自己本不想讓外界知道他罹癌，無奈謠言瘋傳，他只能跳出來自清。
郭碧婷爸爸證實罹患肺癌：任誰都會想可能時日無多了
郭爸爸昨日在自己的小紅書上發文，坦承罹患了小細胞肺癌，「相信向太回說可能時日無多，也是我女兒和她說的，小細胞肺癌和心臟衰竭，任誰都會想可能時日無多了」。不過郭爸爸說自己很積極在治療，心情也很放鬆，「現在醫學發達，我現在身體都在恢復中，所以相信再活個幾年沒問題的」。
為了澄清病危 郭爸爸無奈：本來不想讓人知道我有癌
郭爸爸也坦言，「本來不想讓人知道我有癌」，但由於網路上關於他病危的謠言傳得太誇張了，他這才決定跳出來澄清。郭爸爸也在留言區分享了自己的癌症治療，「做了有8次的免疫治療後因心臟衰竭，醫生不讓做免疫治療了，還好醫生說我的腫瘤看不見了，現在只做電腦斷層和抽血檢查，看有沒有復發，到現在都很好身體狀況也越來越好了」。
郭爸爸2天前才自嘲：請大家有空來吊唁、拈個香
其實郭爸爸14日時，才在小紅書上傳一張臉色紅潤的自拍照，當時他發文：「都被傳病危了，請大家有空來吊唁、拈個香」，他說自己會發聲，是因為被許多「營銷號」亂傳謠言，與向太的說法無關，「我心臟衰竭本來就是比較危險的，隨時有可能再見的，所以碧婷很孝順的常帶我出去玩」。據悉，郭碧婷的爸爸目前約80歲，確實很需要陪伴照顧，也難怪郭碧婷嫁去香港後，也經常往返台北。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
