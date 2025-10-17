TF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場，多家航空都有參展，也推出線上旅展，中華航空今（17）日也正式推出線上旅展，飛日本、韓國9000元有找。《NOWNEWS》整理包含長榮、星宇、虎航、樂桃、國泰、汶萊與新加坡航空等8大航空公司近日線上旅展等促銷活動內容一次看。
🟡中華航空線上旅展促銷：
即日起推出線上旅展，是用日期約是明（2026）年9月，而此次線上旅展促銷最大亮點，應該是9000元有找就能飛日本沖繩、韓國首爾，而台北飛曼谷也才7000多元，機票達人布萊N也在臉書粉專上提到：「（華航線上旅展）優惠票日期給的不少，暑假也有放票，基本上大部分航點的促銷價都不算難找到。而高雄的最大亮點應該是大阪了，才11K含稅，真便宜。」
▪️台北出發線上旅展來回機票含稅最低促銷價：
熊本 9646元
沖繩 8071元
台北桃園-東京成田 12013元
台北松山-東京羽田 12987元
首爾仁川8525元
曼谷7172元
舊金山21028元
▪️高雄出發線上旅展來回機票含稅最低促銷價：
東京 13261
大阪 11917
首爾 8327元
中華航空線上旅展由此去
🟡星宇航空線上旅展促銷：
即日起至11月21日推出線上旅展，適用旅遊日期至明（2025）年6月30日，其中飛日本最低為台北飛沖繩，只要9600元含稅價，網紅「布萊N」與「蓋瑞哥」也於臉書粉專提到，跨年時段甚至有搜尋到飛往東京的來回機票只要10975元。但是今（15）日記者實際上官網查詢，目前已無此價格，布萊恩提到「目前星宇票放的都不算多，在旅展結束前都有機會慢慢放出來給大家搶，沒事可以上官網刷刷票。」而記者之前也曾詢問星宇航空，業者也提到機票價格採每天價位浮動制，所以的確之後幾天還有可能有低價位機票釋出。
▪️台北出發來回含稅價
沖繩-9600元
東京-12861元（跨年時有10975元價格)
大阪-11184元
熊本-9818元
曼谷-7229元
舊金山-23508元
▪️台中出發來回含稅價：
沖繩-10093元
高松-11070元
星宇航空線上促銷點此看
🟡新加坡航空線上旅展促銷：
新加坡航空（新航）推出2025線上旅展，即日起至11月12日前，於新航官網或使用SingaporeAir app訂購新航機票，飛往新航集團全球熱門航點最高可享85折優惠。新航集團獎勵計劃PPS Club 與 KrisFlyer 會員於新航官網或使用SingaporeAir app訂位購票時輸入專屬優惠碼「FLYSQ2025TW」，再享額外 95 折，還可加碼獲得 25% 紅利好哩。台灣出發前往新加坡每人含稅來回經濟艙票價9,268元起、東南亞8,768元起、澳洲21,398元起、歐洲22,488元起，以及馬爾地夫26,898元起。
▪️台北出發線上旅展來回機票最低促銷含稅價：
新加坡 9268元
曼谷 9688元
峇里島 8788元
凱恩斯 21398元
雪梨 23588元
新加坡航空線上旅展由此去
🟡國泰航空線上旅展促銷：
國泰航空：全球75大精選航點8折！優惠碼「CXITF25」：現折2000元
搶在2025台北國際旅展登場前，國泰航空表示，即日起至11月14日開跑官網線上旅展優惠，精選全球75個熱門航點「限時8折」起，今年新增羅馬、布魯塞爾、慕尼黑、烏魯木齊及長沙等航點。
三大優惠搶先看：
◾️全球75個「精選航點8折」起！
國泰航空限台北、高雄出發，預訂飛往亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等75個精選航點，即可享「限時8折」起優惠（須受細則及條款限制），短程推薦就近前往香港、東京享受冬季氛圍，也可到曼谷大啖街頭美食；長程則推薦到慕尼黑體驗濃厚歐洲聖誕氣氛、或是2026年3月開航的西雅圖航線。
◾️輸入優惠碼「CXITF25」：現折2000元
國泰航空的國泰會員登入官網訂票，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿20,000元或以上（不含稅金及附加費），即可享2,000元折扣（每日限首30筆訂位，限量優惠，先搶先贏）。
◾️代碼「CXPEYMIX」：升等商務艙加購優惠
凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，可享加價8,000元起優惠升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇（限本人使用）。
訂票期間：2025年即日起至2025年11月14日
出發時間：2025年10月13日至2026年9月30日（2026年2月11日至2月18日不適用）
國泰航空線上旅展點此看
▲國泰航空線上旅展，8折飛全球75大精選航點一表看懂。（圖／國泰航空提供）
🟡汶萊皇家航空線上旅展
汶萊皇家航空也推出線上旅展，飛往倫敦有機會2萬元內，但是需提醒的是，就是航班非直達，必須先在汶萊轉機。
▪️台北出發各航點最低來回票價（新台幣）：
汶萊 6,800元 起
古晉 7,400元 起
沙巴 7,400元 起
泗水 8,200元 起
杜拜 14,900元 起
倫敦 15,600元 起
清奈 14,100元 起
墨爾本 11,900元 起
*以上票價為每位乘客來回之未稅票價，須另支付機場服務費等費用。
優惠期間：即日起－2025年11月20日
適用期間：即日起－2026年09月30日
不適用日期：2025年12月01日－2025年12月31日
優惠內容：單程/ 來回經濟艙 & 單程/ 來回商務艙8折起
汶萊皇家航空線上旅展點此看
🟡長榮航空線上旅展
長榮航空此次線上旅展適用日期至2026年3月，此次值得參考的航班包含台北飛東京成田12592元，而飛溫哥華有2萬多元價格，網紅布萊N也直言:「長榮直飛溫哥華來回竟然才21k含稅，這價格太不長榮了」
▪️台北出發來回含稅價：
東京成田12592元
大阪12853 元
沖繩 8948 元
福岡 11576 元
西雅圖 24093 元
溫哥華21213元
▪️高雄出發來回含稅價：
東京成田15031 元
大阪12269 元
福岡12686 元
長榮航空線上旅展由此看
🟡台灣虎航針對高雄促銷活動：
台灣虎航此次線上旅展優惠還未正式推出，但是針對高雄出發航線做促銷，推出「高雄出發799元」優惠，單程未稅直飛日韓越澳，包括新航線日本仙台、韓國濟州，12航點、價格一次看。
◾️高雄出發單程未稅價格
日本
沖繩1,599元
岡山1,699元
名古屋／大阪／東京／福岡1,799元
仙台2,099元
札幌3,299元
韓國
濟州1,499元
金浦1,299元
澳門
澳門799元
越南
峴港1799元
促銷期間：2025年10月16日10:00開始
旅遊期間：2025年10月16日至2026年3月28日
虎航購票點此進
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」促銷優惠
樂桃航空（Peach Aviation）即日起至10月20日23:59為止，推出「輕鬆飛！樂享限時促銷」活動，可適用此優惠的期間為2025年10月22日～2026年2月14日，主打「Minimum票價類型」單程新台幣1580元起，適用於今年10月22日～明年2月14日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共6條航線。樂桃航空今（15）日12:00開賣，於官網（按此）可下訂。
樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
台北(桃園)-大阪(關西) 2080元起（不適用日期2025年12月27日～2026年1月4日）
台北(桃園)-東京(羽田) 2080元起（不適用日期2025年11月2日～11月3日、2025年11月23日～11月24日）
台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起（不適用日期2025年12月27日～1月4日）
台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起（航班MM930）、1880起（航班MM926）（不適用日期2025年12月27日～2026年1月4日）
高雄-大阪(關西) 2080元起（無不適用日期）
東京(成田)-台北(桃園) 1780元起（無不適用日期）
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
樂桃航空促銷活動由此去
