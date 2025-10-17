我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市議員白喬茵16日晚爆料，她接獲投訴，高雄某區公所要求所有同仁提供臉書帳號進行列冊管理，甚至秘書室還會協助沒有帳號的同仁創建新帳號，以便主管隨時查核是否有按讚、留言或分享市府貼文，「真的是不知道哪來的邁式歪風。」高雄市政府火速回應，此事件為三民區公所區長的個人行為，並非全市普遍現象，市府認定區長處置失當，涉及侵犯隱私，已立即將其調離主管職務，並調整為非主管職位。此外，市府強調，市長陳其邁一再要求行政作為需依法進行，並嚴守行政中立。根據白喬茵曝光的公文，「為推廣本所業務宣導內容，增加臉書社群網站觸及率，擬建置本所同仁臉書帳號名冊並請協助宣傳」，並說明「為增加本所臉書觸及率，請各課室同仁協助於10月20日前線上填寫臉書帳號（連結請掃描Qrcode，如附件），俾以做為不定期查核是否完成追蹤及指定貼文是否有確實按讚之依據。」公文還提到，「同仁無臉書者，可由秘書室資訊人員協助創設帳號（申請程序如附件）。逾期未填寫或請秘書室協助創設帳號者，請以書面說明無法辦理之事由，經課室主管核章後送由秘書室彙整陳請區長核定。」白喬茵酸，「不管公務員政治傾向如何，當陳其邁說（藍委）柯志恩烏龍爆料並做圖卡鋪天蓋地灑出去的時候，如果公務員沒有協助按讚當網路禁衛軍，考績是不是會連帶受影響呢？看到公文的時候我真的驚呆了，這種非法強制蒐集公務員隱私並把他們當私人網軍的做法，真的是不知道哪來的邁式歪風。」