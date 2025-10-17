我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽，洛杉磯道奇今（17）日主場迎戰密爾瓦基釀酒人，此戰雙方形成投手戰，前5局打完戰成1：1平手，6局下半，道奇靠著艾德曼（Tommy Edman）的關鍵安打以及釀酒人的牽制失誤，取得3：1領先，9局上佐佐木朗希成功關門，道奇終場以3：1擊敗釀酒人，系列賽取得3：0的聽牌優勢。艾德曼關鍵超前安 助道奇奪聽牌優勢釀酒人此戰推出艾許比（Aaron Ashby）先發，1局上半，艾許比先是被大谷翔平敲出三壘安打，隨後又被貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打，道奇取得1：0領先，隨後三振史密斯（Will Smith）後，保送弗里曼（Freddie Freema）釀酒人此時決定換上米肖羅斯基 （Jacob Misiorowski）登板，他上場後連續飆出2K，結束道奇在1局上的攻勢。道奇方面，今天則是由格拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，2局上，德賓（Caleb Durbin）掃出一發三壘安打後，鮑爾斯（Jake Bauers）再擊出安打，幫助釀酒人扳平比分為1：1。6局下半，道奇攻勢再起，史密斯在一出局的情況下敲出一壘安打，弗里曼選到保送，艾德曼敲出帶有超前分的安打，道奇取得2：1領先，此時釀酒人換下米肖羅斯基，由烏里貝（Abner Uribe）接替投球，雖一上場就飆出三振，但隨後一次牽制失誤，讓道奇再攻下一分，6局下半結束，道奇3：1領先釀酒人。9局上，道奇推出佐佐木朗希上場關門，他先是靠著貝茲的美技守備抓下第一個出局數，隨後讓弗里克（Sal Frelick）擊出內野高飛球出局，最後佐佐木朗希三振德賓，成功關門，終場道奇就以3：1擊敗釀酒人。