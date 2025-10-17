我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今（17）日在國聯冠軍系列賽（NLCS）第三戰，以驚人的「單手勾球」技巧，掃出三壘安打，為球隊打開得分大門，他不僅帶領道奇隊先馳得點，更締造季後賽歷史紀錄。釀酒人隊總教練派特墨菲（Pat Murphy）坦言雖然大谷近況不佳，但仍對他充滿警戒，強調「他一開啟開關，就能瞬間改變局勢」。大谷翔平此役擔任「第一棒指定打擊」先發上陣，在首局首打席逮中釀酒人隊火球左投艾許比（Aaron Ashby）外角84.4英哩滑球，用一隻手將球「勾」向右外野，跑出三壘安打。下一棒貝茲（Mookie Betts）再補上二壘安打，幫助道奇隊1：0先馳得點。根據大聯盟數據專家朗斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平成為道奇隊史自1916年強斯頓（Jimmy Johnston）與1977年戴維路普斯（Davey Lopes）後，第三位在季後賽敲出首局首打席三壘安打的球員。更驚人的是，大谷也成為自1978年喬治布雷特（George Brett）與2015年艾科斯巴（Alcides Escobar）後，大聯盟史上第三位在單一季後賽同時敲出首局首打席全壘打與三壘安打的球員。此外，大谷翔平更是大聯盟史上第一位，在季後賽生涯累積至少2支首局首打席全壘打、1支首局首打席三壘安打的打者，再次證明他「二刀流」的歷史級價值。儘管大谷翔平在對費城人隊的系列賽中打擊陷入低潮，但釀酒人隊教練團對他的威脅性依然保持高度警戒。釀酒人隊總教練派特墨菲談到面對大谷翔平的策略時，充滿警戒地表示：「他是非常危險的打者，我們會盡可能謹慎應對。就算他這幾場沒什麼安打，像他這種等級的球員，只要他一開啟開關，就能瞬間改變局勢。」