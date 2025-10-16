我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》報導，名列大聯盟史上第4全壘打數的傳奇球星普荷斯（Albert Pujols）有望重返大聯盟，但這次的角色將從球員轉為總教練。先前就有消息指出，普荷斯與洛杉磯天使進行過面談，不過今（16）日又傳出巴爾的摩金鶯預計與普荷斯進行正式面談，將他列為新任總教練的候選人之一。金鶯前兩個球季連續闖進季後賽，展現年輕球隊的潛力與戰力。然而，今年戰績急遽下滑，最終以75勝87敗在美聯東區墊底，迫使球團在球季中解除了執掌兵符7年的海德（Brandon Hyde）總教練的職務，並由曼索里諾（Tony Mansolino）擔任代理教練直到球季結束。現年45歲的普荷斯，退役後並未立刻進入教練體系，但憑藉其豐富的比賽經驗與場上領導力，迅速成為多支球隊鎖定的新帥熱門人選。除了金鶯外，普荷斯的老東家洛杉磯天使也有高度興趣，據傳他已在9日與天使總經理米納希安（Perry Minasian）進行了深入會談，甚至討論到了教練團成員與合約條件。不過《ESPN》報導指出，天使的內部人事決策可能因前投手史卡格斯（Tyler Skaggs）相關的訴訟案而有所延宕，這也可能讓金鶯趁勢插足。報導指出，金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）過去曾在聖路易紅雀任職球探，當時正是普荷斯效力該隊、橫掃大聯盟的時期。兩人有舊識之誼，也讓普荷斯成為金鶯新帥的重要人選之一。此外，普荷斯與金鶯極力培養的新星霍勒迪（Jackson Holliday）的父親，也就是前大聯盟球星霍勒迪（Matt Holliday）也是多年好友，這層人脈關係也被視為潛在加分條件。雖然金鶯在今年球季表現不如預期，但陣中仍擁有包括霍勒迪、拉奇曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）及巴薩洛（Samuel Basallo）等潛力新星，仍被視為大聯盟未來數年最具潛力的球隊之一。