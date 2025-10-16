我是廣告 請繼續往下閱讀

西雅圖水手隊回到主場T-Mobile Park，準備在美聯冠軍系列戰（ALCS）第三戰中力拚3比0聽牌，現場氣氛在開賽前就達到高潮，因為名人堂傳奇球星鈴木一朗（Ichiro Suzuki）驚喜現身，讓整座球場瞬間掀起歡呼浪潮。這是自2001年以來，西雅圖首次在自家球場舉辦美聯冠軍系列戰，而鈴木一朗的出現，彷彿是命運的安排，見證水手隊在相隔24年後，再次站上冠軍戰的舞台，力拚隊史首張世界大賽門票。美國職棒大聯盟（MLB）官方帳號於社群平台X（原Twitter）發布照片，寫下：「名人堂球星來了。 一朗上次在西雅圖參加ALCS，還是菜鳥的那一年！」如今51歲的鈴木一朗身穿水手隊外套、腳踩球鞋，在賽前悠閒地走在熟悉的草皮上，神情專注而自在。鈴木一朗在2001年以新人身分橫掃大聯盟，單季打擊率.350、224支安打與56次盜壘，勇奪新人王與年度最有價值球員（MVP）雙料殊榮，讓水手隊創下單季116勝的驚人紀錄。不過，該年水手最終止步美聯冠軍戰，未能闖進世界大賽。如今24年過去，水手隊再次站在相同舞台，只差兩勝就能改寫隊史，讓鈴木一朗親臨現場，見證後輩們完成他未竟的夢。西雅圖過去20多年只進過4次季後賽、累積僅17場勝利，如今卻站在歷史門口，象徵著一個世代的重生。水手前兩戰分別以3比1、10比3奪勝，如今氣勢如虹。鈴木一朗親臨現場，彷彿命運安排，見證後輩們完成他未竟的夢。