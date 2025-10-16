我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平確定在國聯冠軍系列賽G4登板投球，對此今（16）日的記者會中，有記者問到當大谷翔平登板後隔天的打擊成績似乎不理想，是否與投球有關？對此大谷翔平則篤定的回應這之間自己覺得關係不大。即便目前大谷翔平的打擊狀態低迷，釀酒人仍會在關鍵時刻推上左投對決他，可見大谷翔平仍是敵隊的重點看防對象。在國聯分區系列賽中，道奇原本預定讓大谷翔平擔任第1戰先發，但由於系列賽在4場內結束，讓大谷翔平未登板。進入國聯冠軍賽後，教練團考量他長期以「中六日輪值」（間隔6日登場）為主，因此安排他延後登場。隨著大谷翔平的登板時間確定，配合道奇目前以2：0的領先姿態回到主場，如果能順利贏下第3戰，大谷翔平相當有機會以二刀流之姿幫助道奇橫掃釀酒人，闖進世界大賽。在今日的記者會中，媒體都十分關注大谷翔平近日在打擊端的低潮，也問了他在登板隔天的打擊成績似乎不理想，是不是投球後會影響打擊？大谷翔平則是回應：去年主要是以指定打擊（DH）的身分出賽，樣本數比較少，不能單純比較。不過，投打兼顧在體力上當然比只打擊更辛苦，這點在例行賽也是一樣。至於是否直接影響打擊成績，我自己感覺並不是這樣。大谷翔平強調，打擊要能把自己理想中的站姿與技術完全發揮出來，才有可能轉化成結果，這是一項難度高的工作。相較之下，投球只要確實完成該做的事，就有機會帶來好結果，所以我覺得兩者之間關聯不大。大谷翔平今年季後賽在打擊方面陷入低潮，34個打數僅擊出5支安打，打擊率僅1成47，不過他也提到好在有貝茲（Mookie Betts）與赫南德茲（Teoscar Hernández）的好表現，而自己也會全力將棒次串聯到他們那邊，讓球隊的進攻能夠順暢。