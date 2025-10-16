我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍賽（ALCS）進入第3戰前，多倫多藍鳥陷入極大危機。系列賽前兩戰在主場全數落敗，面對氣勢如虹的西雅圖水手，如今已被逼到淘汰邊緣。而藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）先前對紐約洋基的挑釁言論，如今成了美媒反諷的焦點。小葛雷諾一向特別針對洋基，這是眾所皆知的事實。他繼承了父親當年對洋基的不滿。2004年，洋基拒絕與老葛雷諾簽約，轉而選擇了雪菲爾（Gary Sheffield），這段歷史似乎一直烙印在小葛雷諾心中。在分區系列賽（ALDS）擊敗洋基後，小葛雷諾在節目上高喊「Daaaaa Yankees Lose！（洋基輸啦！）」慶祝晉級，甚至被製作成藍鳥隊的官方宣傳影片。然而到了冠軍戰，小葛雷諾卻徹底熄火，兩場比賽7打數0安打，再加上隊友克萊門特（Ernie Clement）與瓦修（Daulton Varsho）合計僅1支安打，讓藍鳥打線陷入冰點。洋基隨隊記者Adam Weinrib在專欄中嘲諷道：「當你選擇囂張路線，就得拿表現證明自己。藍鳥看起來將打敗洋基當成自己的『世界大賽』，而非真正的冠軍賽。」他更指出，藍鳥過度沉迷於擊敗洋基的快感，卻在面對真正的挑戰時失去了專注。藍鳥將於台灣時間17日上午作客西雅圖，派出前賽揚獎得主比伯（Shane Bieber）對決水手王牌柯比（George Kirby）。系列賽0：2落後的他們，已無退路。若再輸一場，這支曾被寄予厚望的強打球隊，將在主場慘遭橫掃出局。另一方面，洋基內部也傳出教練團異動風聲。根據美國媒體報導，現任打擊教練James Rowson正被明尼蘇達雙城考慮為新任總教練人選；若他離隊，洋基將由長年培養年輕打者的Jake Hirst升任大聯盟打擊統籌。球隊氣氛儘管動盪，但洋基媒體仍不忘「補刀」宿敵藍鳥：「說大話容易，但要撐過十月，才是真本事。」