今（15）日洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽（NLCS）第2戰中終於找回手感，於第4打席敲出久違的安打，終結長達20打席的無安打低潮，幫助球隊在客場以5：1領先密爾瓦基釀酒人。日本著名媒體NHK球評認為，這一支安打也象徵著大谷在打擊狀態上的明顯復甦。大谷此役以第一棒、指定打擊身分先發出賽，前三打席分別被三振、擊出右外野直擊飛球與再度遭三振，陷入今季最長的無安打低潮。不過在七局上，一出局三壘有人時，他面對左投艾許比（Aaron Ashby），在2好2壞後抓住第7球的低角度伸卡球，將球巧妙地穿過前移的內野防線，打出久違的右前適時安打，幫助道奇取得本場第4分。這是他自對費城人系列賽第2戰以來的首支安打，結束了20打席無安打、近4戰無安的困境。賽後，大谷也在八局上成功盜上二壘，展現仍然積極的跑壘意識。儘管第5打席在滿壘機會下遭左投加塞（Robert Gasser）三振，但他的復甦已為球隊注入信心。NHK解說員小早川毅彥在轉播中明確指出，大谷的打擊姿勢已有顯著改善：「他現在的身體不再提前開掉，下盤更穩定，能夠壓住動作、用正面面對來球。」他進一步分析，這種穩定的重心控制與面對左投的對應能力，是「自分區系列賽後已有明顯改變」。這樣的調整，也讓小早川認為「這支安打的意義不只是追加分，更代表他重新找到節奏」。他強調，大谷已從過去幾場比賽的焦躁中脫離，「這是他在季後賽重新起動的契機」。另一位日本前投手、現任日本電視台解說員五十嵐亮太則從心理面切入評論：「釀酒人選擇與他正面對決，結果被打出安打，這是一個決定性的轉捩點。」他指出，大谷的這支安打「不只是比分上的追加，更改變了整個道奇板凳的氣氛，球隊的能量瞬間被帶起來」。五十嵐並期待這支安打成為大谷接下來系列賽的轉折點：「對球隊而言這是一分大保險，對大谷而言則是自信回歸的象徵。」羅伯斯：一切在計畫之中道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前就表示，大谷的狀態「一切正常」，並透露他將在第4戰登板先發。Roberts表示：「經過休息調整後，他的身體沒有問題，一切都是依照節奏與投手輪值的安排來設計的。」如今大谷在打擊上的回穩，也讓這項決策顯得更加合理。