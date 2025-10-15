我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽（NLCS）第2戰於美國時間10月14日（台灣時間15日）在密爾瓦基登場，洛杉磯道奇靠著日籍王牌山本由伸完投9局只被敲3支安打失1分、飆出7次三振的好投，終場以5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，在七戰四勝制系列賽中取得2勝0敗的絕對領先，距離晉級世界大賽僅一步之遙。大聯盟數據專家Sarah Langs指出，這是自 2017年「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）在美聯冠軍戰第2戰以來，大聯盟季後賽首位投出完投的投手；同時，也是道奇隊自 2004年利馬（José Lima）在國聯分區系列賽第3戰之後，首位在季後賽投出完投勝的投手。道奇先發山本由伸展現王牌氣勢，儘管開局就被釀酒人首棒打者Chourio敲出首球全壘打，但他迅速穩住陣腳，接下來8局無失分，最終繳出9局僅被3安打、1失分、1保送、7次三振的壓倒性內容，拿下個人美職生涯首場完投勝，也是日本投手在美國職棒季後賽史上的首度完投勝。山本的控球與節奏完全掌握比賽主導權，2局過後再未讓任何打者踏上二壘。6、7局更連續三上三下，顯示他體能與專注度的極高水準。當比賽進入後段，牛棚無人熱身，羅伯茲教練以行動表達對他的信任。最終，山本用不到百球（89球）就完投全場，為道奇連勝釀酒人奠定關鍵勝基。這是自 2017年Justin Verlander 在美聯冠軍戰第2戰以來，大聯盟季後賽首位投出完投的投手。同時，他也是道奇隊自 2004年José Lima 在國聯分區系列賽第3戰之後，首位在季後賽投出完投勝的投手。在釀酒人王牌裴洛塔（Freddy Peralta）首局就拿下三振後，道奇於2局上展開反攻。赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出左外野陽春砲追平比數，接著帕赫斯（Andy Pages）補上一支右外野的適時二壘打反超。6局蒙西（Max Muncy）再補上一發中外野全壘打，將比分擴大為3比1。7局上，大谷翔平在一出局三壘有人時，面對左投艾許比（Aaron Ashby），用第7球伸卡球擊出右前適時安打，結束長達20打席的無安打低潮，也打回寶貴的追加分。這支安打象徵他打擊狀態的回暖，也讓全隊士氣高昂。8局艾德曼（Tommy Edman）再添一分，最終道奇以5比1完勝。根據美國棒球數據專家Sarah Langs指出，道奇此戰成為自1988年以來首次在季後賽連兩戰先發投手都投滿8局以上的球隊，當年達成者為Orel Hershiser與Tim Belcher。此外，道奇本季季後賽前8戰中已有7場先發至少投滿6局，為2013年老虎隊後首見，展現球隊投手群穩定的壓制力與效率。道奇在例行賽對釀酒人曾苦吞6連敗，如今卻在冠軍系列賽客場強勢復仇，連奪兩勝。根據歷史統計，自國聯冠軍系列賽改為七戰四勝制以來，首兩戰連勝的球隊有82.4%機率晉級世界大賽。接下來系列將移師洛杉磯，道奇在中休一天後，將於台灣時間17日回到主場道奇體育場進行第3戰，預定由格拉斯諾（Tyler Glasnow）登板先發。