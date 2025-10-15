我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍系列賽G2於密爾瓦基主場火熱登場，由密爾瓦基釀酒人迎戰洛杉磯道奇。道奇推出本季戰績12勝8敗、防禦率2.49的日籍王牌山本由伸掛帥先發，繼昨日史奈爾（Blake Snell）投出8局只被敲1安、狂飆10K的精采好投後，山本此役也不遑多讓繳出旅美生涯首度完投9局僅失1分，只被敲3支安打，飆出7K的成績。最終道奇靠著山本由伸的超優質先發以及打線適時串連，以5：1力退釀酒人收下國聯冠軍戰二連勝，目前系列賽以2：0握有極大優勢。G3道奇將回到自家主場出戰，並推出格拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，釀酒人則尚未公布先發投手。首局首打席山本由伸就被喬里奧（Jackson Chourio）鎖定96.9英里（約156公里）速球，將球送出大牆，讓對手先馳得點。不過隨後山本迅速調整，接連以三壘滾地球、一壘滾地球和三壘滾地球化解危機，第一局共投出12球，最快球速達到97.1英里（約156公里）。在喬里奧開轟後，接下來的釀酒人打線被山本徹底封鎖。進入中段比賽後，山本逐漸進入節奏。5局下雖在1人出局後投出全場唯一一次保送，但他隨即讓喬里奧擊出左外野平飛球出局，接著用一顆漂亮的曲球讓打者站著不動遭到三振，成功化解危機。全場山本完投9局僅被敲出3支安打，僅失1分，只被敲3支安打，並飆出7K，並未再讓釀酒人越雷池一步。面對釀酒人這支打擊節奏偏快的球隊，山本有效掌控節奏與球數，僅用89球投完7局，展現出極高的效率，也讓他有完投9局的機會。這場表現也為他洗刷了7月與釀酒人對戰時的惡夢。當時他僅投0.2局就被敲出4支安打，狂失5分慘遭KO，創下美日生涯最短先發紀錄。道奇打線方面，「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）此役擔任第6棒、右外野手先發，於二局下半面對本季已拿下17勝的釀酒人強投裴洛塔（Freddy Peralta），擊出一支左外野方向陽春砲，為球隊追平比分。隨後在兩人出局一壘有人情況下，近期陷入低潮的外野手帕赫斯（Andy Pages）打出右外野方向的二壘安打，幫助球隊逆轉取得2：1領先。6局上角落砲手蒙西（Max Muncy）又鎖定裴洛塔一顆94.5英里的速球補上一發陽春砲，率領道奇取得3：1領先。7局下日籍巨星大谷翔平終結本季最長的19打席連續無安打低潮擊出久違的安打。當時首棒打者赫南德茲（Enrique Hernández）二壘安打上壘，接著帕赫斯犧牲短打成功，大谷面對釀酒人第三任的左投艾許比（Aaron Ashby），在兩好兩壞局面下一棒打穿一、二壘，送回系列賽的首分打點，也將分差擴大到4：1。第8局、第9局道奇皆出現攻勢，不過最終合計攻下1分，儘管如此道奇依舊靠著山本超亮眼的先發內容以5：1收下國聯冠軍系列賽的二連勝，將帶著2：0優勢回到自家主場續戰釀酒人。