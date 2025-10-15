我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布雷格曼跳出合約，包括底特律老虎、多倫多藍鳥與西雅圖水手等多支球隊都有意競逐這位攻守俱佳的三壘重砲。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯東區豪門波士頓紅襪傳出重大人事變動，球隊主力三壘手布雷格曼（Alex Bregman）決定啟動合約跳脫條款（opt-out），放棄剩餘兩年總值8000萬美元（約合新台幣24.4億元）的合約，正式成為自由球員。此舉恐將直接影響日本球星村上宗隆的旅美市場布局。根據《紐約郵報》與《MLB.com》報導，32歲的布雷格曼雖在本季因右大腿肌肉拉傷缺陣近兩個月，但整體表現依舊穩定。效力紅襪首年，他出賽114場，打擊率.273，敲出18轟、62分打點，OPS達.822，並入選生涯第三次明星賽。布雷格曼去年冬天結束在太空人的九年生涯後，與紅襪簽下三年1.2億美元的合約，合約中包含球員每季後可選擇跳脫的條款。據悉，紅襪極為重視他的領導力，甚至為了空出薪資空間在6月將迪佛斯（Rafael Devers）交易至巨人。不過若雙方無法在今冬談妥延長合約，布雷格曼勢必成為市場炙手可熱的自由球員。據傳，包括底特律老虎、多倫多藍鳥與西雅圖水手等多支球隊都有意競逐這位攻守俱佳的三壘重砲。老虎隊更曾在去年提出6年1.715億美元的報價，若成行，他也將與昔日太空人教頭辛奇（A.J. Hinch）重聚。布雷格曼的自由身決定，也可能改變今年冬天自由市場的走向。由於他與東京養樂多燕子球星村上宗隆同樣是「強打型三壘手」，外界普遍認為這將壓縮村上若旅美的市場空間。今年休賽季預期將出現多位頂級強打者，包括費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）、大都會阿隆索（Pete Alonso）與水手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）等人，使得自由市場競爭更為白熱化。對日方來說，若村上選擇挑戰大聯盟，他將不得不與布雷格曼等老將級強打正面交鋒，爭奪球隊的長期建設合約。布雷格曼此舉不僅攪亂自由市場格局，也讓今年冬天的FA戰線更添火藥味。