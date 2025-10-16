我是廣告 請繼續往下閱讀

▲位於密爾瓦基的普菲斯特飯店（The Pfister Hotel）。（圖／取自Google Map）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在國聯冠軍系列賽的前2戰至密爾瓦基作客迎戰釀酒人，不過近日道奇外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）透露，這次客場比賽他與妻子選擇不入住球隊指定飯店「普菲斯特飯店（The Pfister Hotel）」原因是這間歷史悠久的旅館長年被傳「鬧鬼」，讓他的太太感到不安，甚至被要求一定不能住在這。普菲斯特飯店位於密爾瓦基市中心，建於1893年，是多數大聯盟球隊造訪釀酒人隊主場時的固定住宿點。不過，這座百年老飯店長年流傳靈異傳聞，不少球員都表示在此遇過無法解釋的怪事。其中赫南德茲對於這家飯店，表示自己是不相信有鬼，以前也住過那裡，什麼都沒遇過。不過這次太太一起來，她聽說那裡有鬧鬼的傳聞，就堅持不住，所以我們換了地方。據赫南德茲表示，太太珍妮佛是從其他球員的妻子那裡聽到飯店異狀，稱有人說房間的燈會自己開關，門會自己動，還會聽到腳步聲。雖然他本人對此不以為意，但他也笑稱：「老婆開心最重要，她不想住，我就順她的意思。」對於這家飯點，其實道奇隊上不少球員早已對這間飯店避之唯恐不及，包括貝茲（Mookie Betts）自2023年起就堅持不住普菲斯特飯店，每次球隊造訪密爾瓦基，他都改訂Airbnb自住。而費城人球星哈波（Bryce Harper）更曾表示，明明房門鎖好，早上醒來卻發現衣服被移到另一邊。前遊騎兵球員楊恩（Michael Young）更直言自己半夜聽到房間內有腳步聲，嚇得當場叫出聲來。