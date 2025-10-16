我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗在季後賽化身牛棚救世主，雖然在國聯冠軍系列戰（NLCS）首戰的表現不盡理想，但總教練戴夫羅伯茲（Dave Roberts）今天直言他的狀態沒問題。同時，日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在受訪時，也對佐佐木首年挑戰大聯盟的表現感到欣慰，並力挺他扛起關門重任，強調「他每一次上場的表現都值得信賴，讓全隊都放心」。佐佐木朗希旅美首季幾經波折，先發表現不佳後遭遇傷勢困擾，直到球季尾聲才轉型成後援投手。想不到，他在季後賽後援登板表現優異，拿下2次救援成功，還在對費城人隊的關鍵第四戰中，後援登板投出3局完美表現，讓道奇隊得以靠著費城人隊的失誤殺進國聯冠軍賽。不過，佐佐木朗希在國聯冠軍系列戰首戰登板表現不佳，0.2局投球被打1支安打，還投出2次四壞保送，球速也下滑。羅伯茲今天被問到他的狀況時表示：「沒有任何問題，教練團跟訓練團隊都認為他的狀態很好，他完全可以在無限制的情況下登板。如果明晚輪到他上場，他會做好準備。」大谷翔平今天受訪時也有被問到佐佐木朗希在季後賽的成長，他坦言：「旅美第一年本來就很困難，在復健回歸後又被轉成中繼投手，我覺得他遇到的情況很艱難。」不過，大谷強調朗希每一次上場的表現都很值得信賴，「無論是場上守備或者是板凳上的隊友，我認為大家都很信賴他。所以我覺得可以安心地看他比賽。」