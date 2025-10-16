我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在國聯冠軍系列戰（NLCS）前兩戰擊敗密爾瓦基釀酒人隊後，今（16）日全隊回到洛杉磯備戰第三戰。本日最吸睛的焦點，無疑是「二刀流」大谷翔平破天荒地在球場外進行打擊練習，並以一支飛行距離150公尺的超特大號全壘打，讓隊友們全都看傻眼，全場歡呼聲不斷，象徵他從近期的低迷狀態全面回升。當天，大谷翔平首先在牛棚進行投球調整，隨後罕見現身球場進行打擊練習。他共揮出5組、32個打席，從第三組開始火力全開。每一次出棒都伴隨隊友驚呼，場邊的柯蕭（Clayton Kershaw）與羅哈斯（Miguel Rojas）更是舉手歡呼。最驚人的一幕發生在第五組最後一次揮棒，打擊瞬間全場安靜，小白球直飛右中外野方向，重重撞上球場屋頂結構。根據球隊內部預估，飛行距離達約150公尺，氣勢驚人。現場球員笑稱：「那顆球可能出現在停車場！」根據《日刊體育》報導，這是大谷翔平自2023年9月於天使隊時期因左腹斜肌拉傷前後以來，睽違兩年首次進行戶外打擊練習。自從加入道奇隊後，大谷在例行賽期間幾乎都僅在室內或打擊籠進行練習，極少對外公開展示火力。大谷翔平在對費城人隊的分區系列戰（NLDS）表現陷入低潮，18打數僅1支安打，打擊率僅.056。本次國聯冠軍系列戰雖然手感尚未回溫，但第二戰已敲出適時安打，明顯有找回節奏的跡象。道奇隊教頭戴夫羅伯茲（Dave Roberts）先前指出：「大谷是球隊的引擎，只要他回到自己的節奏，全隊都會跟著升溫。」