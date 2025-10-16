我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美聯金手套名單一覽。（圖／取自MLB X）

▲國聯金手套入圍名單一覽。（圖／取自MLB X）

2025年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）金手套獎入圍名單於今（16）日正式公布。洛杉磯道奇本季共有兩名球員入選，其中MVP強打貝茲（Mookie Betts）以游擊手身份首次入選該位置的金手套候選，而宣布下個賽季後即將引退的老將羅哈斯（Miguel Rojas）則入圍國聯的「最佳工具人」獎項。此外，亞利桑那響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）也入選國聯右外野金手套。金手套獎每年由美國職棒30支球隊的總教練及各隊最多6名教練共同投票，並結合美國棒球研究協會（SABR）所制定的守備指數進行評選，最終從各守備位置選出3名國聯與美聯選手作為入圍者。最終獲獎名單預計將於11月3日正式公布。本屆金手套獎由芝加哥小熊與多倫多藍鳥並列最多入圍，各自有6人入選名單。其中藍鳥隊工具人克萊門特（Ernie Clement）更在「三壘手」與「工具人」兩個位置皆入圍，若最終雙料得獎，將成為史上首位同年在兩個不同位置奪金手套的球員。左外野部分，守護者的四連霸防守悍將關（Steven Kwan）持續入圍，過去三季三度奪獎，2025 年再度以+22DRS（防守貢獻值）領先所有左外野手，劍指四連霸。游擊防區競爭激烈，皇家球星威特（Bobby Witt Jr.）繼去年奪下金手套後，再以全聯盟最高的+25OAA（出局製造值）領先群雄。捕手方面，藍鳥的科克（Alejandro Kirk）數據亮眼，阻殺次數與framing能力都名列前茅，力爭生涯首座金手套。小熊中外野新星「PCA」克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）以+24OAA 位居所有國聯外野手之首，賽季期間屢屢在外野上演各種美技，絕對是奪獎大熱門。教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則再次展現外野守備實力，入圍右外野金手套，他將與卡洛爾（Corbin Carroll）、弗瑞里克（Sal Frelick）競爭右外野金手套的殊榮。捕手方面，巨人的貝利（Patrick Bailey）以壓倒性的+31防守貢獻值領先全聯盟，有極高機率獲得該獎項。