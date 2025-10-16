我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍系列賽多倫多藍鳥與西雅圖水手的第3戰於今（16）日，在水手主場火熱開打。已在前2戰於客場取得2連勝的水手，回到主場後雖然開賽靠著明星外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局的2分砲搶下領先，不過後續藍鳥在3局開到第6局的連續猛攻，一舉將比賽帶走，終場也以13：4擊敗水手，將系列賽扳成1：2，避免落入0：3的絕對落後局面。比賽首局，水手首名打者亞羅薩倫納（Randy Arozarena）選到四壞球保送後，接著成功盜上二壘。緊接著擔任第3棒的羅德里奎茲，在面對藍鳥隊先發投手ｖ（Shane Bieber）時，在1好1壞的球數下鎖定內角速球全力一擊，將球轟向左外野，形成一支2分砲，為他今年季後賽的第3轟，也為水手隊首局就先馳得點。水手的領先並沒有持續太久，3局上藍鳥克萊門特（Ernie Clement）的二壘安打為藍鳥開啟反攻氣焰，隨後席曼尼茲（Andrés Giménez）的2分砲一舉幫助藍鳥追平比分。之後靠著盧克斯（Nathan Lukes）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）與對方投手控球不穩的情況下攻下超前分。而瓦修（Daulton Varsho）的二壘安打也給水手重擊，打下2分打點，讓藍鳥3局打完反倒以5：2領先。藍鳥的攻勢自此就無法攔住，4局上先是「春天哥」史普林格（George Springer）擊出陽春砲、5局上小葛雷諾又再補上一支以及克萊門特的安打再攻下1分形成8：2。6局上藍鳥又攻下一個大局，靠著安打串連得分以及柯克（Alejandro Kirk）的3分砲，一舉把比分改寫成12：2的10分差距。除了打線得火燙發揮，藍鳥先發投手比伯表現也相當亮眼，雖然首局被打全壘打，但後續穩住陣腳繳出6局失2分另外送出8次三振僅有1次保送的成績。雖然水手在8局下靠著亞羅薩倫納與勞雷（Cal Raleigh）的背靠背陽春砲追回2分，但仍是杯水車薪，9局上藍鳥巴傑（Addison Barger）再補一發陽春砲，終場藍鳥就以13：4擊敗水手，將系列賽扳成1：2的局面，渴望延續今天的氣勢在下一戰再奪勝利，將系列賽扳平，而藍鳥將推派老將薛哲（Max Scherzer）登板，水手則是推派卡斯提歐（Luis Castillo）。