美國職棒大聯盟（MLB）球員公會於今（17）日公布年度「球員票選獎」（Players Choice Awards）最終入圍名單。洛杉磯道奇隊大谷翔平（Shohei Ohtani）憑藉本季驚人的「二刀流」表現，同時入圍年度最有價值球員（Player of the Year）與國家聯盟最傑出選手（Outstanding Player, National League）兩大獎項，成為唯一入圍的日本選手，並有望挑戰生涯第三度獲選年度最有價值球員的壯舉。本季重啟「二刀流」模式的大谷翔平，繳出驚人數據。打擊方面，他出賽158場，打擊率.282、敲出55支全壘打（全聯盟第二）、102打點、146得分（全聯盟第一），外加20次盜壘成功，幾乎橫掃所有打擊榜。投球端大谷在14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87的表現。雖然大谷因傷癒復出限制登板次數，但在打擊端依舊主宰比賽，被外媒評為「仍是最具影響力的球員之一」。在兩大獎項的激烈爭奪戰中，大谷翔平同時面對來自美聯與國聯的頂尖好手。其中「年度最有價值球員」（Player of the Year）的最終名單中，大谷翔平以55轟、20盜、102打點的驚人成績，對決西雅圖水手隊重砲捕手勞雷（Cal Raleigh），後者以全聯盟最多的60支全壘打傲視群雄；另一位勁敵則是紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），他以.331的打擊率榮登美聯打擊王。在「國聯最傑出選手」（Outstanding Player, National League）方面，同樣由3位強打角逐，大谷翔平對上費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），舒瓦伯以56轟榮膺國聯全壘打王；以及紐約大都會隊索托（Juan Soto），他則以43轟、38盜的成績勇奪國聯盜壘王。球員票選獎不同於記者票選的MVP或賽揚獎，獎項由現役球員投票決定，象徵球員之間的最高榮耀。過去大谷翔平曾在2021與2023年兩度獲選年度最有價值球員，今年若再次奪下，將締造生涯第三度獲獎的壯舉。得獎名單將於台灣時間10月30日正式公布。