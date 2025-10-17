我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭質疑豢養狗仔集團、駭客集團，被週刊指控恐涉犯多罪，《鏡報》今（17）日再爆料指出，黃國昌辦公室近期二度向中央廣播電台索資，其中資料涉及機敏資訊，加上自稱「黃國昌的人」的吳姓駭客履歷亮眼，卻屈就央廣職位，遭《鏡報》質疑黃國昌恐協同吳男行動？《鏡週刊》近期爆料，目前任職央廣的吳男因涉嫌置換官網首頁圖片成中國五星旗而遭調查，他交保後自稱「黃國昌的人」，引發黃國昌除養狗仔外，還疑似養駭客的爭議。《鏡報》今日再指控，央廣為重要國安基礎設施，黃國昌曾要求索取詳盡的機敏資料，加上吳男任職期間的種種詭異行動，引《鏡報》質疑，一個兼任在野黨主席的國會議員，一邊指揮狗仔，一邊協同駭客，再假揭弊之名，恐已成政壇怪獸。《鏡報》提到，任職央廣的吳男和黃國昌之間的關聯之所以遭到嚴重質疑，係為央廣為重要國安基建，其負責項目包括對中國及國際廣播，早年更是派駐在中國的敵後情報人員和台灣聯繫的管道，私下還有一套戰時總台及分台如何和軍、憲、警配合廣播的計畫，平時也需要演練，重要性不言而喻。而根據《鏡報》報導，今年5月才剛到職的吳男履歷亮眼，到職後即被賦予重任，然而，他除了置換官網圖片外，也涉嫌利用管理權限動手腳，刻意在後台關閉包括中國重慶異議人士戚洪的獨家專訪文章，以及陸委會主委邱垂正訪美等新聞內容，以致於這些內容時不時無法在官網前台露出，導致央廣內部磨擦。《鏡報》進一步質疑，吳男到職前後，黃國昌辦公室就兩度向央廣索資，一次是在去年，因有民眾向黃國昌檢舉，央廣在2023年一筆近600萬元的歐洲出差費可能有弊端，另一次則是在吳男到職後，索資關於央廣花了15億元預算的「分台遷建整併計畫」詳細內容，索資原因疑似是有工會的人向黃國昌辦公室陳情。《鏡報》指出，黃國昌辦公室要求央廣提供包括機敏的「褒忠分台」10年來的歷次短波發射紀錄，其中包括人員輪班資訊，和所有工作數據資料及電費單。而央廣內部都知道，褒忠電台是一旦發生戰爭，為分散風險，提供給行政院使用的分台，因距離中國近、靠海，平常還有保二總隊守護。由於索資內容之高度敏感，引發外界揣測。《鏡報》認為，吳男的工作應是維護央廣資安，卻自己放毒再到處陳情，令人匪夷所思，至於他和黃國昌之間來往是否隱藏其他更大的計畫？還待檢調深入追查。不過，針對《鏡週刊》、《鏡報》的連續指控和質疑，黃國昌已多次回應表示：「張冠李戴、胡說八道」，也曾直呼：「吳男到央廣和我什麼關係？」等。