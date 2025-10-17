我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉明登場，不過近來各陣營廝殺嚴重，前立委陳學聖喊話，分裂的國民黨，永遠不會有能力擊敗團結的民進黨，民進黨只要等國民黨自己內亂即可，希望周六的新主席當選者，能凝聚出國民黨的新路線，這將是國民黨重生、轉捩的開始！陳學聖16日晚在臉書發文指出，這次選舉讓他意外發現，候選人之間的政治光譜似乎發生微妙變化，原本屬於「統派」的，現看來像是「華獨」；而原本「獨派」背景的，反而被形容成「紅統」。他認為，國民黨的兩岸路線正進入新一波深水區的挑戰與激盪。陳學聖提到，以郝龍斌、趙少康等為主的國民黨主席候選人陣營，當年在對抗李登輝時，是被認為統派色彩濃厚的新國民黨連線；相對立面則是被視為本土國民黨的集思會。後來新國民黨連線出走，組成新黨，反獨旗幟鮮明，在1994年趙少康參選台北市長時，聲勢達到高峰。他指出，沒想到30年後，郝龍斌與趙少康提出「憲法一中」主張，要求對岸正視中華民國存在的事實，竟被批為推翻「九二共識」、傾向「華獨」。相反地，以鄭麗文、郭正亮等民進黨出身、現投身藍營的候選人，過去痛批國民黨是外來政權，主張建立台灣人自己的國家，如今卻成為最熱情擁抱「九二共識」的支持者。甚至鄭麗文僅提到選後想拜訪日本自民黨新總裁高市早苗，就遭深藍人士圍剿，只能縮身回避。陳學聖直言：「如果不是選黨主席，昔日的鄭，會如此噤聲低頭嗎？不會的！」他認為，這與郝龍斌的情況相同，兩人因黨主席選舉而出現轉變，從原有立場向中間靠攏，試著以同理心理解另一端光譜的想法。他強調，這是好事。他指出，國民黨的路線之爭從李登輝時期就未曾妥善處理，導致黨內不斷內鬥、成員出走，最終受益的永遠是民進黨。因為分裂的國民黨永遠無法擊敗團結的民進黨，後者只需坐等國民黨內亂。陳學聖最後表示，看到這次國民黨主席候選人政治光譜的移動，讓人感到欣慰。他期盼週六的當選者能延續這種開放的心態，由下而上、百花齊放，凝聚出國民黨的新路線，「這將是國民黨重生、轉捩的開始！」