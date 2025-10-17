我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格持續飆漲，每盎司一度衝上4380美元歷史新高，也推升國內黃金存摺再現天價，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺今（17）日每公克賣出價也首度漲破4300元，一度來到4315元。若在一年前買入100公克，當時只要28萬0300元，現在要價43萬1500元，一年增值了15萬1200元，年投資報酬率53.94%。為反制中國減少採購美國大豆，川普於社群平台威脅考慮終止與中國的食用油貿易，造成原本就緊張的美中貿易關係持續惡化，加上美國聯準會主席鮑爾表示就業市場的下行風險增加，強化降息預期，加上憂心私募信貸問題可能衝擊美國地區性銀行，美國政府停擺僵局難解之下，避險資金陸續回流黃金市場，黃金現貨價格一度衝上4380美元。不過，川普表示，俄羅斯總統普丁同意近期會晤，以討論如何結束烏克蘭戰爭，為全球能源供應前景增添變數，美元指數目前有稍微回跌至4278美元附近。在國際金價持續創歷史新高之下，國內以新台幣計價的黃金存摺每公克也首度漲破4300元，今日早盤賣出價一度來到4315元，目前在4258元附近。若是在一年前10月18日買入100公克，當時只要花28萬0300元，現在已漲到43萬1500元，帳上增值了15萬1200元，投資報酬率達53.94%。